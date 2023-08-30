النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2608) الاربعاء30/8/2023

أخبار فلسطينية

· 4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام بعد تحقيق آخرين انتصارات على السجان

· اشتية يطالب دول العالم بوقف التعامل مع دولة الاحتلال لارتكابها جرائم “الأبرتهايد”

· الاحتلال اعتقل 200 فلسطيني من الضفة الغربية في أسبوع

· الفصائل تحذّر الاحتلال من تنفيذ تهديداته باغتيال قادة المقاومة

· الغصين يكشف: شركتا تشغيل جاهزة للانطلاق بملف تصاريح العمَّال

· 18 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة الماضية

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اخبار إسرائيلية

· نائب يهودي شيوعي في الكنيست: رفع الراية الفلسطينية في “الشيخ جراح” حق أساسي ومنعها غير قانوني

· اجتماع قريب لـ"الكابينيت" لمناقشة سيناريوهات الحرب الشاملة

· بعد 30 عاما.. الكشف عن برتوكول جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاقية أوسلو

· الشاباك" يحذّر: اكتظاظ السجون سيصعّب مهام اعتقال الفلسطينيين

· بينما نتنياهو ينتظر دوره..لابيد إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث اتفاق التطبيع مع السعودية

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اخبار دولية

· هيومن رايتس ووتش”: الجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال الفلسطينيين بلا حساب

· "أكسيوس": واشنطن تكثف جهودها لـ"تهدئة" التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"

اخبار عربية

· وول ستريت جورنال": السعودية تعرض استئناف تمويل السلطة الفلسطينية.. ما المقابل؟

· الوسيط الأميركي يصل اليوم لمحاولة خفض التوتر بين إسرائيل ولبنان

· السلطات العربية «تعلّق» معركتها: عودة الموازنات لا تنهي «الهجمة» الإسرائيلية

· »مجلس النواب الليبي: حكومة الدبيبة "متورطة" في لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين

الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

الصحف العربية

القدس العربي

· رجال المقاومة يطلقون النار على موقع عسكري إسرائيلي شمالي الضفة

· الاحتلال يقمع مئات العمال في الداخل المحتل ويصيب العشرات ومواطنون يجرحون 4 مستوطنين قرب رام الله

· نائب يهودي شيوعي في الكنيست: رفع الراية الفلسطينية في “الشيخ جراح” حق أساسي ومنعها غير قانوني

· الاحتلال اعتقل 200 فلسطيني من الضفة الغربية في أسبوع

· “هيومن رايتس ووتش”: الجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال الفلسطينيين بلا حساب

· 4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام بعد تحقيق آخرين انتصارات على السجان

· جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينيا بالضفة الغربية

· إسرائيل تجمد التسهيلات الممنوحة لغزة وتنفذ مناورات عسكرية على الحدود الشمالية والجنوبية

· اشتية يطالب دول العالم بوقف التعامل مع دولة الاحتلال لارتكابها جرائم “الأبرتهايد”

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الشرق الأوسط

· نتنياهو يدرس مد خط الغاز إلى أوروبا عبر تركيا

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الغد الأردنية

· الاحتلال يعاقب طفلا فلسطينيا ويهدم منزل ذويه على فعل لم يقترفه

الاخبار اللبنانية

· إسرائيل وعرب الـ48: حكاية جريمة مُعلنة

· السلطات العربية «تعلّق» معركتها: عودة الموازنات لا تنهي «الهجمة» الإسرائيلية

· إصرار أهلي على المواجهة | الاحتلال يبتزّ الجولانيين: الموازنة مقابل «التوربينات»

· إسرائيل لا تشبع تضليلاً: جرائم العرب مسؤولية «حزب الله»!

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الشرق القطرية

· فلسطينيون لـ الشرق: انتفاضة الشعب الليبي ضد التطبيع صفعة جديدة للاحتلال

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

· حملة اعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة الغربية

· ​جريمة قتل جديدة في اللد ترفع عدد الضحايا لـ 152 منذ بداية العام

· 18 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة الماضية

· صحيفة: السعودية تعرض استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

· بالفيديو الاحتلال يهدم منازل فلسطينية بالنقب بحضور المتطرف "بن غفير" و"غولدكنوفف"

· الفصائل تحذّر الاحتلال من تنفيذ تهديداته باغتيال قادة المقاومة

· الغصين يكشف: شركتا تشغيل جاهزة للانطلاق بملف تصاريح العمَّال

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صحيفة القدس

· الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

· قتيل في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

· الوسيط الأميركي يصل اليوم لمحاولة خفض التوتر بين إسرائيل ولبنان

· الكشف عن خطة لجهاز "الشاباك" لإعادة تأهيل المستوطنين الإرهابيين

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حكومة نتنياهو تتخلى عن مستوطنات غزة ولبنان

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صحيفة الأيام

· "الشاباك" يحذّر: اكتظاظ السجون سيصعّب مهام اعتقال الفلسطينيين

· »"العفو الدولية" تدين حكماً إسرائيلياً بمعاقبة طفل فلسطيني على فعل لم يقترفه

· »تشكيل لجنة متابعة "اجتماع العلمين" قارب على الانتهاء

· »حملة اعتقالات واسعة تطال 42 مواطناً بينهم شابتان

· »الدعوة إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه وأبرزها احتجاز جثامين الشهداء

· »أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

· »ميتا تؤكد شطب آلاف الحسابات التي تروج للدعاية الصينية

· »مجلس النواب الليبي: حكومة الدبيبة "متورطة" في لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين

» الحياة الجديدة

· مقهى الهموز.. زمن نابلس الجميل

· أربعة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

· مستوطنون يقتحمون الأقصى

· التربية تعلن نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

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وكالة الرأي

· تظاهرة أمام مؤتمر "غوغل" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

· الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة الغربية

· نادي الأسير: أكثر من 200 معتقل من الضفة خلال أسبوع

· الاحتلال يهدم مبانٍ عربية في النقب بحضور "بن غفير"

· فيديو "التنمية" تُخرّج طلبة المراكز الاجتماعية للتدريب المهني

· الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير " خروشة" في نابلس

· محدث بالأسماء .. نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

· الفصائل تحذر الاحتلال من تنفيذ تهديداته باغتيال قادة المقاومة

· 5 آلاف معتقل منذ بداية العام ونحو ألفين خلال أسبوع

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وكالة صفا ط قيود



كضمان لدعمها التطبيع بين الرياض وتل أبيب

ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي

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بالفيديو "فدائي" فلسطيني قديم يصارع بحثًا عن أسرته المفقودة

· "بن غفير" يقود هدم مباني الفلسطينيين في النقب

· فصائل المقاومة: جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى تهدد بإشعال حرب دينية شاملة

· بالفيديو تصريحات الوزير سالم تثير انتقادات حادة للسلطة

فلسطين اليوم

· اعتقالات في الضفة المحتلة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

· شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء حملة اثناء ذلك.

· الاحتلال يكشف عن اجتماع مرتقب للكابنيت يناقش عملية واسعة تمتد لجبهات أخرى

· مقاومون يستهدفون طائرة مروحية وموقع عسكري في جنين

· فصائل المقاومة بغزة: "أي مساس بقيادة المقاومة سيفجر المنطقة"

· بالأسماء : نتائج الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة فلسطين 2023



سما نيوز

· وول ستريت جورنال": السعودية تعرض استئناف تمويل السلطة الفلسطينية.. ما المقابل؟

· "أكسيوس": واشنطن تكثف جهودها لـ"تهدئة" التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"

· اجتماع قريب لـ"الكابينيت" لمناقشة سيناريوهات الحرب الشاملة

· بعد 30 عاما.. الكشف عن برتوكول جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاقية أوسلو

· بينما نتنياهو ينتظر دوره..لابيد إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث اتفاق التطبيع مع السعودية

·

·

عرب ٤٨

· مواجهات واعتقالات في الضفة

· جرائم إطلاق النار: إصابتان بأم الفحم واستهدف منزل رئيس بلدية طمرة

· الثانية بغضون 48 ساعة: قتيل بجريمة إطلاق نار باللد

· "إذا اختفت المنظمة، من نفاوض؟"إسرائيل تكشف برتوكول الجلسة التي صادقت خلالها على اتفاقية أوسلو

· انقلاب عسكري بالغابون: إلغاء الانتخابات والاستيلاء على السلطة

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وكالة وفا

· تظاهرة أمام مؤتمر شركة "غوغل" تضامنا مع الشعب الفلسطيني

· اشتية يستقبل الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

· الاحتلال يهدم منزلا شرق الخليل

حدث في مثل هذا اليوم

30 آب (أغسطس)

· 1991م مصرع أربعة فلسطينيين في انفجار قنبلة بمدينة نابلس.

· 1982م خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت بعد غزو لبنان 1982موالذي يسمى أيضا بحرب لبنان او ما أطلقت عليه إسرائيل عملية السلام للجليل وعملية الصنوبر كانت حربا عصفت بلبنان وأصبحت الأراضي اللبنانية مرة أخرى ساحة قتال بين منظمة التحرير الفلسطينية و سوريا و إسرائيل.

· 1966 م إسرائيل تدشن أول مقر للكنيست (البرلمان) في القدس الغربية.

· 1964 م افتتاح مبنى جديد للبرلمان الإسرائيلي في مدينة القدس لتكريس وجودهم في المدينة المقدسة واعتبارها عاصمتهم الأبدية.

· 1936 م اللجنة العربية العليا التي تأسست باتفاق زعماء الأحزاب الفلسطينية الستة في 25/4/1936م تعلن استمرار الإضراب العام الذي بدأ في 19/4/1936م ولكنها تعلن وفي نفس الوقت قبول التوسط من جانب ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية.

· 1936 م اللجنة العربية العليا تقرر استمرار الإضراب العام الشامل في فلسطين.

· 1927 م انعقد المؤتمر في الفترة من (30/8-11/9/1927)، وقد افتتح المؤتمر بمحاضرة عن الطلائعية ومعنى الصهيونية ألقاها ارثور روبين رئيس مكتب دائرة الاستيطان بالوكالة اليهودية في مدينة يافا.

· 1850 م هونولولو تصبح مدينة، وهي عاصمة جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.