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مقتل شاب برصاص أجهزة السلطة في طولكرم

30 آب / أغسطس 2023 01:00

القتيل عبد القادر زقدح
القتيل عبد القادر زقدح

طولكرم - وكالة الرأي

قُتل الشاب عبد القادر زقدح (22 عاما) برصاص أجهزة أمن السلطة، كما أصيب والد الشهيد رمزي العارضة. خلال عمليات القمع التي نفذتها أجهزة السلطة ضد الأهالي في طولكرم.

وكانت أجهزة السلطة، قد قمعت الأهالي في مخيم طولكرم وأطلقت النار صوبهم، عقب احتجاجهم على اقتلاعها حواجز وضعتها المقاومة للتصدّي للاحتلال.

وشرع الأهالي والشباب الثائر بمنع أجهزة السلطة من إزالة المتاريس الحديدية، في خطوةٍ تؤكد حرص الحاضنة الشعبية على مساندة المقاومة في مواجهة الاحتلال.

واعتبر الأهالي عمليات إزالة الحواجز تساوقًا مع مخططات الاحتلال الرامية لاقتلاع المقاومة من الضفةِ، وسط حالةٍ من التنديد الواسعة إزاء تصرفات أجهزة السلطة.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل عددًا من المقاومين في سجونها وتعرضهم للتحقيق والتعذيب على خلفية مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الاحتلال.

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