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تمديد اعتقال الأسير المضرب ماهر الأخرس للمرة الثانية

30 آب / أغسطس 2023 04:36

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IMG_0587

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

أكد نادي الأسير، اليوم الأربعاء، أنّ محكمة الاحتلال في "سالم" مددت اعتقال الأسير ماهر الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر في جنين، للمرة الثانية، والمضرب عن الطعام منذ ثمانية أيام رفضًا لاعتقاله، وذلك حتّى يوم الثلاثاء المقبل.

ولفت النادي، إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير الأخرس يوم أمس، من زنازين معتقل "الجلمة"، إلى ما يسمى "بمعبار مجدو".

ويُشار إلى أنّ الاحتلال أعاد اعتقال الأسير الأخرس في 23/8/2023، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله. 

ويذكر أن المعتقل الأخرس هو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، وخاض خلاله إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

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