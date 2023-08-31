وكالة الرأي الفلسطينية الجوجو: اتفاقية سيداو نموذجًا للاتفاقيات الخطيرة التي تهدد الأسرة المسلمة وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 23 هاتفًا خلويًا مفقودًا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: القوى البشرية تفتتح دورة تدريبية حول مناهج البحث الصحي وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تتفقد معرض اختتام الأندية الصيفية STEM وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2609) الخميس31/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وكيل الأشغال يلتقي رئيس اتحاد المقاولين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: عملية رام الله تنفيذ مباشر لوعد المقاومة بضرب أمن الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تفتتح مركز صحي شهداء الزيتون بعد إعادة ترميمه وكالة الرأي الفلسطينية مقتل جندي وإصابة 5 بعملية دهس غرب رام الله
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

31 آب / أغسطس 2023 10:01

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلةوكالة الرأي:  

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟