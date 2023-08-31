ليبرمان: العامل المشترك بين كل الهجمات هي حماس في غزة

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

اتهم وزير جيش الاحتلال الأسبق أفيغدور ليبرمان حركة حماس في قطاع غزة بالوقوف خلف كل الهجمات ضد المصالح الإسرائيلية في الضفة والقدس.

ونقلت المواقع العبرية عن ليبرمان، قوله: "إن القاسم المشترك بين كل الأحداث في الضفة الغربية والقدس والهجمات المميتة هو حركة حماس، التي تتمركز في قطاع غزة، وتتمتع بالحصانة من الحكومة الإسرائيلية".

وزعم، أن حماس تحرض السكان الفلسطينيين على قتل اليهود وتبارك مرارا وتكرارا الهجمات.

وتابع، "من أجل وقف موجة العمليات واستعادة الشعور بالأمن لدى مواطني إسرائيل، يجب علينا أولا العودة إلى الاغتيالات والتوقف فورا عن تحويل الأموال إلى قطاع غزة، ويجب ألا تستمر الهزيمة والاستسلام للعمليات".

عكا.