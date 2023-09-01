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جماهير طوباس تشيع جثمان الشهيد عبد الرحيم غنام

01 أيلول / سبتمبر 2023 02:36

جماهير طوباس تشيع جثمان الشهيد عبد الرحيم غنام
جماهير طوباس تشيع جثمان الشهيد عبد الرحيم غنام

شيعت جماهير طوباس ظهر اليوم الجمعة جثمان الشهيد الشاب عبد الرحيم فايز غنام (٣٦ عاماً) الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، في بلدة عقابا.

 ونقل جثمان الشهيد غنام من المستشفى التركي في طوباس إلى منزل عائلته في عقابا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من عائلته وزوجته وطفليه، قبل أداء الصلاة على جثمانه ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

 ورفع المشاركون في التشييع رايات حركة حماس، ورددوا التكبيرات، وهتافات غاضبة تمجد المقاومة وتطالب بالثأر لدماء الشهداء.

 وأصيب غنام برصاص قوات الاحتلال في رأسه، حيث نقل إلى المستشفى بحالة حرجة حتى أعلن عن استشهاده لاحقاً.

 وتعرضت بلدة عقابا صباح اليوم لاقتحام من قوات الاحتلال في محاولة لاعتقال المطارد القسامي أحمد وليد أبو عرة، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية اطلاق النار قرب حاجز الحمرا في الأغوار والتي أدت لإصابة أحد المستوطنين.

وتصدى مقاومون من كتائب القسام لاقتحام قوات الاحتلال بلدة عقربا وحصار منزل المطارد القسامي أحمد أبو عرة في محاولة لاعتقاله.

ونشرت كتائب القسام - مجموعة الشهيد أحمد أبو السياح فيديو لعبوات استخدمتها في التصدي لقوات الاحتلال اليوم في طوباس.

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