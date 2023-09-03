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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

Tecno تكشف عن هاتف لم يطرح مثله من قبل!

03 أيلول / سبتمبر 2023 09:47

Tecno تكشف عن هاتف لم يطرح مثله من قبل! (فيديو)
Tecno تكشف عن هاتف لم يطرح مثله من قبل! (فيديو)

كشفت Tecno عن هاتف جديد تعمل على تطويره، حصل على ميزة لم تطرح في أي هاتف ذكي حتى الآن.

والشيء الأكثر إثارة في هاتف Phantom Ultimate هو احتواؤه على شاشة مرنة تلتف حول محور على جانب هيكله، وبضغطة زر واحدة يمكن أن تتوسع هذه الشاشة ليصبح مقاسها أكبر وتصبح أشبه بشاشة حاسب لوحي صغير.

ويقول الخبراء في Tecno إن الهاتف الجديد يأتي بهيكل بسماكة 9.93 ملم، وصمم ليكون مريحا وحصلت واجهته الخلفية على مواد خاصة تجعله لا ينزلق في اليد أثناء حمله، كما تمت تغطية شاشته المرنة بطبقات خاصة لحمايتها من الخدوش.

وعندما يكون الهاتف في الوضع الطبيعي فإن شاشاته تكون بمقاس 6.55 بوصة، ويظهر قسم منها على شكل شاشة طولية على واجهة الجهاز الخلفية، وبمجرد كبس الزر الموجود على الزاوية اليمنية العليا للهاتف تتوسع الشاشة عرضيا لتصبح بمقاس 7.11 بوصة.

وتأتي شاشة الهاتف من نوع LTPO AMOLED بدقة (2296/1596) بوصة، ترددها 120 هيرتزا، وتوفر تغطية التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100% تبعا لمطوريها.

المصدر: gsmarena

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