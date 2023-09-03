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ليفربول يكمل "القطعة الناقصة" في اللحظات الأخيرة

03 أيلول / سبتمبر 2023 10:06

ليفربول
ليفربول

نجح نادي ليفربول في إكمال القطعة الناقصة بخط وسط الفريق، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بدقائق معدودة، وذلك بتعاقده مع لاعب بايرن ميونخ.

وأعلن النادي الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الجمعة، تعاقده مع ريان جرافنبيرش بعقد طويل الأمد، لينهي رحلة الدولي الهولندي في ملعب أليانز أرينا بعد عام واحد قادما من أياكس.

وكافح جرافينبيرش لحجز مكان في التشكيلة الأساسية مع البايرن، لكنه شارك في 3 مباريات فقط بالدوري.

وفي حديثه قبل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، قال توماس توخيل مدرب الفريق البافاري، إنه لا يشعر بأن "جرافينبيرش يتناسب مع نظامه".

وأضاف: "ريان لاعب لطيف للغاية ومجتهد وملتزم. ولم يكن سعيدا بوضعه. يرى أن هناك فرصة في ليفربول للقتال من أجل الحصول على مكان كلاعب وسط رقم 8 في خطة 4-3-3".

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