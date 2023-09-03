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حماس: أسرانا لن يستسلموا لقرارات بن غفير وشعبنا يساندهم

03 أيلول / سبتمبر 2023 02:06

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الدوحة - وكالة الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الحرب المفتوحة على الأسرى بقرارات حكومية صهيونية إجرامية لن تكسر إرادتهم ولن تؤثر في معنوياتهم، مشددة على وقوف شعبنا بأكمله إلى جانبهم في معركة الحرية والتصعيد المرتقب ضد إدارة سجون الاحتلال بعد إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري.

وقال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الحركة زاهر جبارين في تصريح صحفي الأحد: "إن العدو سيواجه أسودا في السجون لا يقبلون الضيم ولا يستسلمون لقرارات الاحتلال وسحب المنجزات، وسيقاومون بكل ما يملكون وعيونهم على الأقصى والحرية القريبة"، مردفا أننا نشد على أيدي الأسرى البواسل.

وأكد وقوف شعبنا بأكمله إلى جانبهم في معركة الحرية والتصعيد المرتقب ضد إدارة سجون الاحتلال بعد إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري، وذلك على إثر القرار الصهيوني المتعلق بتقليص زيارات الأسرى ضمن سلسلة من الانتهاكات بحقهم، مشيرا إلى أننا نثق بقدرة أسرانا على تحقيق النصر على هذا العدو وإجباره على الخضوع أمام حقوقهم المشروعة وإعادة منجزاتهم المسلوبة.

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