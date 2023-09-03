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"الدعليس" يؤكد على دعم النيابة العامة لتحقيق العدالة للمواطن

03 أيلول / سبتمبر 2023 04:55

لقاء النيابة العامة
لقاء النيابة العامة

غزةوكالة الرأي :

أكد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، على استمرار دعم رئاسة متابعة العمل الحكومي للنيابة العامة وإسنادها؛ وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني، ومواصلة ريادتها للمسئولية المجتمعية، وتعزيز سيادة القانون.

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام المستشار محمد النحال، في مكتبه اليوم، رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وبحضور كل من رئيس ديوان النائب العام المستشار حسني الهباش، ومدير مكتب رئيس متابعة العمل الحكومي حسام شابط؛ لمناقشة آليات تطوير وتقدّم جودة الخدمات العدلية المقدمة لجمهور المواطنين، ودور النيابة العامة في تحقيق الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.

وأثنى الدعليس على أداء النيابة العامة ودورها الريادي في بسط سيادة القانون لتحقيق العدالة الناجزة،

وأشاد بتطوّر أداء الخدمات المقدمة لجميع مؤسسات المجتمع والمواطنين، والحرص الدائم على تعزيز سُبل راحتهم.

بدوره أكد النائب العام خلال اللقاء، فخر النيابة العامة بالعلاقة التكاملية مع كافة المؤسسات الحكومية، وعلاقتها الإيجابية مع جميع شركاء العدالة على حدٍ سواء، وكافة جهات إنفاذ القانون،

وتم خلال اللقاء استعراض أهم معدلات الجريمة ومؤشرات أداء النيابة العامة في النصف الأول من العام 2023م، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الهامة في إطار تعزيز الأداء المؤسسي.

 

 

 

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