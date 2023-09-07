وكالة الرأي الفلسطينية ميسي وهالاند ومبابي الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية 2023 وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2615) الخميس7/9/2023 وكالة الرأي الفلسطينية خسائر فادحة .. الاحتلال يحظر تصدير بضائع غزة لليوم الثالث وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الأحوال المدنية" تُنجز 41 ألف معاملة للمواطنين خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المالية تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لإداراتها في المعابر التجارية وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ فترات متفاوتة وكالة الرأي الفلسطينية زقوت يناقش تحسين خدمة الطوارئ والباطنة بمجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية صندوق دعم الشباب يفتح باب التسجيل لقرض الزواج وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصـابات في 10 حوادث سير خـلال الـ 24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

07 أيلول / سبتمبر 2023 10:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلةوكالة الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في باحات الأقصى.

وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.

وتبدأ الأعياد اليهودية برأس "السنة العبرية" يومي السبت والأحد الموافقَين 16 و17 أيلول/ سبتمبر الحالي، وتليه أيام "التوبة العشر" التي تتكثف فيها الاقتحامات، ومن ثم "عيد الغفران" يوم الإثنين 25 من الشهر نفسه، ثم "عيد العرش" الذي يبدأ من يوم السبت 30 أيلول/ سبتمبر، وحتى السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟