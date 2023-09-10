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منافس جديد ومميز من Tecno لهواتف سامسونغ

10 أيلول / سبتمبر 2023 08:50

منافس جديد ومميز من Tecno لهواتف سامسونغ
منافس جديد ومميز من Tecno لهواتف سامسونغ

من بين أبرز الأجهزة الذكية التي ظهرت مؤخرا يأتي هاتف Pova 5 Pro الذي طرحته Tecno لتنافس من خلاله هواتف سامسونغ المتوسطة الفئة.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار يتميّز بالتصميم الفريد والأنيق لواجهته الخلفية، أبعاد هذا الهيكل (168.5/76.5/9) ملم، ووزنه 220 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات HIOS 13، ومعالج Mediatek Dimensity 6080، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.


والكاميرا الأساسية له أتت بدقة 50 ميغابيكسل وحصلت على مستشعر لتحديد عمق الصورة وعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واطا، أما سعر نسخه في الأسواق العالمية فتبدأ من 180 دولارا تقريبا.

المصدر: 4pda

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