أبو مرزوق: التطورات القادمة بالأقصى خطيرة وخيار المواجهة هو الأول

الدوحة - وكالة الرأي:

حذر موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بأن التطورات القادمة على صعيد المسجد الأقصى خطيرة، وأن خيار المواجهة على مختلف المستويات هو الخيار الأول، داعيًا جميع أبناء شعبنا لتكثيف التواجد وإفشال تهويد المسجد.

وقال أبو مرزوق: إن واجب حماية المسجد الأقصى المبارك ونصرته يقع على جميع المسلمين، داعيًا الأمة جمعاء لمواجهة هذه الهجمة بحملة واسعة كل في موقعه وفي مكانة بالإضافة إلى ضغوط سياسية ودبلوماسية وغير ذلك.

وأشار إلى أن المشهد الفلسطيني مليء بالتعقيدات، ويحتاج إلى وحدة حقيقية على المستوى السياسي والميداني، وقال: نحن نمد يدنا إلى جميع الفصائل بما فيهم حركة فتح لنعيد ترتيب المشهد الفلسطيني على أساس المشاركة، وأن نتفق على برنامج وطني مقاوم يحفظ خصوصية كل فصيل فلسطيني ويسمح بطرد المستوطنين من الضفة الغربية كهدف مشترك في المرحلة الأولى.

وشدد على أن المطلوب هو فقط أن تستمع السلطة الفلسطينية لشعبها، وأن تعبر عنه لا أن تخدم الأجندة الإسرائيلية والغربية. وفق حديثه للمركز الفلسطيني للإعلام.

وحذّر القيادي الفلسطيني موسى أبو مرزوق من مغبّة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مشددًا على أن الطريقة المثلى والمتبعة لمواجهته هي المقاومة وتدفيع الثمن لكل من يروج للاستيطان، وبالتالي مزيد من الاستيطان يقابله مزيد من المقاومة، وما لا يأتي بالمقاومة يأتي بمزيد من المقاومة.

وشدد على أن إفشال الاستيطان يحتاج إلى مقاومة شاملة ووحدة وطنية صلبة وتغيير لمهمة وعمل السلطة لتصبح خادمة وحامية لشعبنا لا عنصر يؤمن الاستيطان ويواجه المقاومة.

وكشف رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية عن زيارة مرتقبة إلى موسكو الشهر القادم، في إطار مواصلة العلاقات الجيدة مع روسيا بصفتها من الدول الصديقة.

لقاء سابق للقيادي أبو مرزوق في موسكو

وأشار إلى الحركة تواجه في علاقاتها السياسية مثلّثا من الاستهداف، يتشكّل من الولايات المتحدة، والعدو الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية، مؤكدًا أنهم يعملون ليل نهار لإحباط أعمال الحركة الخارجية، ويستهدفونها بممارسة الضغوط على الأصدقاء والحلفاء والمتعاطفين معنا، بلا كلل أو ملل.

وحول التهديدات الصهيونية بالاغتيالات، شدد القيادي في حماس على أن ذلك لا يخيف أحدًا، وقال: طبيعة عدونا وديدنه الخسة والنذالة وعدم المواجهة ويذهب إلى التآمر والاغتيال وأعمال تجسس وغيرها.

وقال: منذ ثورة عام 1936 وحتى اليوم ونحن مستمرون في جهادنا ومقاومتنا حتى نحقق النصر والشهادة مقدمة للنصر.