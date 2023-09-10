الغرفة المشتركة تتفقد مواقع المقاومة قبيل "الركن الشديد 4"

غزة - وكالة الرأي:

أجرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، جولة استطلاعية وتفقدية لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضينا المحتلة عام 1948م.

وأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الجولة جاءت في إطار الحفاظ على مستوى عالٍ من الجهوزية.

وقالت في بيان صحفي لها: تم خلال الجولة استطلاع مناطق التماس مع العدو، والاطلاع على سير العمل داخل مواقع المقاومة والاطمئنان على جهوزية المجاهدين ومدى فعالية الإجراءات المتبعة، لا سيما وأن تلك المواقع تمثل نقاط المقاومة المتقدمة داخل منطقة التأمين.

وأثنت قيادة الغرفة المشتركة على يقظة المقاتلين وتفانيهم، داعية إياهم إلى رفع مستوى جاهزيتهم مؤكدة بأن هذه الجولة تأتي في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لدى فصائل المقاومة.

وأوضحت أن تلك الجهوزية ستتوج بمناورة "الركن الشديد 4" ستنفذها الغرفة المشتركة يوم الثلاثاء القادم في ذكرى اندحار العدو عن قطاع غزة.