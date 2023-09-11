وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسرى يواصلون استعداداتهم لخوض معركة الإضراب عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة: ندعم خطوات الأسرى ولن نخذلهم وكالة الرأي الفلسطينية اعتقالات واسعة تطال مرابطين ونشطاء وطلاباً بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2681 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تشكّل لجنة تحقيق حول حالة الطفل "مبتور اليد" وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" و"الحكم المحلي" تبحثان تعزيز دور المساجد بالمجتمع وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم غرب غزة" تبحث مع مؤسسات شريكة تعزيز القيم لدى الطلبة وكالة الرأي الفلسطينية نادي الأسير: 5 آلاف مواطن اعتقلهم الاحتلال منذ مطلع 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن أسير من مخيم البريج بعد اعتقال 22 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يكرم الفنان التشكيلي لولو لجهوده في نشر قضية الأسرى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار في رهط بأراضي الـ48

11 أيلول / سبتمبر 2023 06:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

قُتلت امرأة، في الثلاثينيات من العمر، من مدينة رهط بأراضي الـ48، اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار.

وارتفع عدد القتلى منذ بداية الشهر الجاري إلى 11، بمعدّل قتيل كلّ يوم.

وتتوالى جرائم القتل وأحداث العنف في البلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48 بشكل يومي، فيما يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان في ظل الجرائم التي تسفر عن قتلى وإصابات وأضرار في الممتلكات.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري، إلى 166 قتيلا بينهم 10 نساء، وهي حصيلة تضاهي سنوات كاملة سابقة.

وشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 إضرابا عاما، الثلاثاء الماضي، أقرته لجنة المتابعة العليا، فيما نظمت وقفات في العديد من المفارق والبلدات الأسبوع الجاري، احتجاجا على العنف وتقاعس الحكومة والشرطة الإسرائيلية عن لجم الجرائم التي تصاعدت بشكل خطير.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟