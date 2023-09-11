مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار في رهط بأراضي الـ48

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

قُتلت امرأة، في الثلاثينيات من العمر، من مدينة رهط بأراضي الـ48، اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار.

وارتفع عدد القتلى منذ بداية الشهر الجاري إلى 11، بمعدّل قتيل كلّ يوم.

وتتوالى جرائم القتل وأحداث العنف في البلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48 بشكل يومي، فيما يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان في ظل الجرائم التي تسفر عن قتلى وإصابات وأضرار في الممتلكات.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري، إلى 166 قتيلا بينهم 10 نساء، وهي حصيلة تضاهي سنوات كاملة سابقة.

وشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 إضرابا عاما، الثلاثاء الماضي، أقرته لجنة المتابعة العليا، فيما نظمت وقفات في العديد من المفارق والبلدات الأسبوع الجاري، احتجاجا على العنف وتقاعس الحكومة والشرطة الإسرائيلية عن لجم الجرائم التي تصاعدت بشكل خطير.