وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 7 إصابـات في 14 حـادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية عنوان مقترح: الفدائي الأولمبي يقلب تأخره أمام باكستان ويفوز بهدفين وكالة الرأي الفلسطينية إسبانيا وإيطاليا تعودان إلى الطريق الصحيح في تصفيات كأس أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية Vivo تطلق هاتفها الجديد بمواصفات وأسعار منافسة وكالة الرأي الفلسطينية أبرز مواصفات هاتف Galaxy المنتظر من سامسونغ وكالة الرأي الفلسطينية الهند تخطط لإطلاق غواصة مأهولة لدراسة أعماق البحار وكالة الرأي الفلسطينية طباعة 3D تنتج غرسات عظمية مسامية تشبه العظام الحقيقية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية ضيق التنفس من أعراض السكتات القلبية عند النساء وكالة الرأي الفلسطينية متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

أبرز مواصفات هاتف Galaxy المنتظر من سامسونغ

13 أيلول / سبتمبر 2023 09:17

أبرز مواصفات هاتف Galaxy المنتظر من سامسونغ
أبرز مواصفات هاتف Galaxy المنتظر من سامسونغ

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، زودته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف  Galaxy A25 سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، مزوّد بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6، ومعالج Exynos 1280، ومعالج رسوميات Mali-G68، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro، والكاميرا الأمامية فيه ستأتي بدقة 13 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ودعمت سامسونغ هذا الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

المصدر: gsmarena

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟