حماس والجهاد: ما يجري في عين الحلوة اقتتال ضد إرادة شعبنا

بيروت - وكالة الرأي:

قالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، إن ما يجري من اقتتال في مخيم عين الحلوة هو ضد إرادة الشعب الفلسطيني، ولا يخدم إلا العدو الصهيوني والمشاريع المشبوهة التي تستهدف المخيمات الفلسطينية، من أجل شطب قضية اللاجئين، وتمرير مشاريع التهجير والتوطين المرفوضة جملة وتفصيلاً.

ورأت الحركتان خلال لقاء جمع وفدين من الحركة في بيروت، أن استمرار الاشتباكات يستهدف الحالة الوطنية الفلسطينية في المخيمات، ويستهدف الأمن والاستقرار في لبنان، ويضر بالمصلحة الوطنية والقضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء الذي استضافته حركة الجهاد الإسلامي أمين عام الحركة زياد النخالة، ورئيس دائرة العلاقات العربية والدولية فيها إحسان عطايا، فيما حضره من حماس نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق، ورئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي.

وطالبت الحركتان الجميع بوقف فوري لإطلاق النار، ودعتا قوى المقاومة الفلسطينية إلى رفع الغطاء عن كل المتورطين في هذه الاشتباكات، وإلى رصّ الصفوف وتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني وحده.

وقالت الحركتان إن ضرورة توقيف المتورطين في الجرائم، وتسليمهم إلى الجهات اللبنانية المختصة، لا يبرر ما يجري من تهديد للسلم الأهلي في المخيم والجوار، ولا يمكن أن يكون على حساب المخيمات والشعب اللبناني الشقيق.

ومساء أمس الأربعاء، قتل 7 أشخاص وأصيب 20 آخرون في تجدد الاشتباكات بين مسلحي حركة فتح والمجموعات الإسلامية المسلحة، في مخيم عين الحلوة بلبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين تأسس عام 1948، وهو الأكبر في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، فيما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز الـ70 ألفا.

