خطوات استخدام ميزة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية

أعلنت شركة Apple عن ميزة جديدة تعمل على توسيع وظائف ميزة "Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية" التي تم تقديمها مع سلسلة iPhone 14 للهواتف الذكية العام الماضي، ويطلق عليها اسم "المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية"، وستسمح لمالكي iPhone 14 وiPhone 15 بطلب المساعدة عندما تتعطل سيارتهم وليس لديهم اتصال خلوي.



كشفت شركة Apple عن ميزة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية خلال حدث إطلاقها في سبتمبر أثناء كشف النقاب عن iPhone 15 وiPhone 15 Plus، وأوضحت الشركة أن هذه الميزة مصممة لمساعدة مالكي iPhone الذين تم إغلاقهم خارج سيارتهم أو لديهم مشاكل في السيارة مثل نفاد الوقود أو الشحن، أو ثقب الإطار، في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية الشبكة الخلوية أو الوصول إلى شبكة Wi-Fi.



دخلت الشركة في شراكة مع جمعية السيارات الأمريكية (AAA) لتقديم المساعدة لأصحاب iPhone في الولايات المتحدة، حيث لا يحتاج العملاء إلى الحصول على عضوية AAA وسيتم تفصيل معلومات التسعير على الهاتف الذكي قبل أن ترسل AAA خدمة المساعدة على الطريق، وفقًا لصفحة دعم Apple التي تم نشرها بعد وقت قصير من حدث الإطلاق



لكي تعمل خدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية



1- تقول آبل أنك بحاجة إلى أن تكون في الخارج وأن تتمتع برؤية واضحة للسماء والأفق، على غرار ميزة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية التي تم تقديمها العام الماضي مع سلسلة هواتف iPhone 14 الذكية.





2- الضغط على زر رسالة جديدة واكتب "Roadside" في حقل العنوان لرؤية خيار المساعدة على الطريق يظهر عندما لا يكون لديك شبكة خلوية أو تغطية Wi-Fi.



3- من خلال اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة وتقديم التفاصيل المطلوبة، يمكنك طلب المساعدة باستخدام ميزة المساعدة على الطريق عبر القمر الصناعي.



في الوقت الحالي، تعمل الميزة فقط في الولايات المتحدة (باستثناء جزر فيرجن الأمريكية)، لكن Apple تنص على أن المسافرين الدوليين في الولايات المتحدة يمكنهم أيضًا استخدام الميزة أثناء وجودهم في البلاد.

