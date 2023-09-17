النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2623)  الأحد 17/9/2023

1978م توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عقد مؤتمر كامب ديفيد بناء على دعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة (5 إلى 17 سبتمبر سنة 1978)، وحضره كل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء إسرائيل وفي اليوم الأخير للمؤتمر أعلن الرؤساء الثلاثة التوصل إلى إبرام اتفاقيتين: الأولى أطلق عليها "إطار السلام في الشرق الأوسط" أما الثانية فقد أطلق عليها "إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل". وقد قام كل من الرئيس المصري ورئيس وزراء إسرائيل بالتوقيع على الاتفاقيتين، كما وقع عليها الرئيس الأمريكي بصفته شاهدا عليها.