النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2623) الأحد 17/9/2023
أخبار فلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي أمين عام اتحاد الجامعات العربية في رام الله
41 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا
السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"
النائب "عبد الجواد": الأقصى ليس وحيدًا وشعبنا وأمتنا قادرون على إفشال الاقتحامات
هنية يُهاتف المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد للاطمئنان على صحتها
"الأونروا" تتجاوز الخطوط الحمراء وتتلاعب بالمبادئ والأخلاق وسط غضب فلسطيني عارم
أخبار إسرائيلية
"الشاباك" يفرض تعتيمًا على التحقيق في تفجير عبوة بـ"تل أبيب"
اخبار دولية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى 11,300 قتيل
نشطاء فلسطينيون في أميركا ينشرون صورا وفيديوه ...
أخبار عربية
وزير الحج والعمرة السعودي لـ "القدس": نعمل على تسهيل الحج والعمرة للفلسطينيين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الجيش الإسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين
تقرير فلسطيني: 40% من الضفة الغربية يخضع لسيطرة المستوطنات المباشرة
الشرق الأوسط
تقرير فلسطيني: المستوطنون تضاعفوا 7 مرات منذ اتفاق أوسلو
إسرائيل تحتفل برأس السنة العبرية مع احتياطات أمنية كبيرة
القوات الإسرائيلية تقتحم قرية بيتا في الضفة الغربية وتفتش منازل
الاهرام المصرية
إصابة عشرات الفلسطينيين باختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس
الشروق المصرية
إمام وخطيب الأقصى: سياسة الإبعاد غير قانونية.. وتستهدف تفريغ الأقصى من عبّاده
الغد الأردنية
تسارع الاستيطان بعهد "نتنياهو" يوقع %40 من الضفة تحت سيطرة المستوطنين
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد
الشرق القطرية
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو والصور إحياء لما يسمى "رأس السنة العبرية".. اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى
بالفيديو اعتقالات وإصابات بمواجهات ليلية بمناطق متفرقة في الضفة
بالصور رغم تشديدات الاحتلال.. الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى
أجهزة السلطة تعتقل نجل شهيد من "سرايا القدس" في جنين
"المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج" يدعو للتحلل من "أوسلو" ودعم المقاومة بكافة أشكالها
المقاومة تستهدف موقعًا للاحتلال في طولكرم
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة "بيتا" جنوبي نابلس
القدس المحلية
3 معتقلين.. الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة والقدس
إصابة شاب في هجوم للمستوطنين وسط الخليل
الأحمد يبحث الأوضاع في عين الحلوة مع وفد من عصبة الأنصار
تعرض موقع عسكري إسرائيلي لإطلاق نار قرب طولكرم
لقاء يجمع قيادة "حماس" والجبهة الشعبية ويبحث عدة قضايا
عدد المستوطنين تضاعف"7" مرات منذ "أوسلو"
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية
أسيران يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم ال 45
الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا شمال غرب القدس
غزة: 47 إصابة خلال حوادث مرورية الأسبوع الماضي
حماس": القصف الإسرائيلي على غزة جزء من السلوك النازي
أبو مرزوق يغادر بيروت بعد تثبيت وقف إطلاق النار في "عين الحلوة"
الحياة الجديدة
المجلس الوطني بالذكرى الـ41 لمذبحة صبرا وشاتيلا: مجازر الاحتلال لن تسقط بالتقادم
الأحمد يبحث الأوضاع في مخيم عين الحلوة مع وفد من قيادة "عصبة الأنصار"
مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا
اشتية يدشن شارع المناضل الروائي إميل حبيبي في رام الله
45 يومًا على إضراب المعتقلين الفسفوس وخلوف ضد اعتقالهما الإداريّ وسط مخاوف على حياتهما
جريدة الأيام
الرئيس: عازمون على التغلب على الظلم التاريخي الذي خنق تنمية شعبنا وأعاق...
إصابة العشرات خلال التصدي لاقتحام في أبو ديس وقريوت وقمع مسيرات الجمعة
رفع العلم الفلسطيني بالشيخ جرّاح رغم قيود الاحتلال
»12 مصاباً في مواجهات عنيفة شرق القطاع والاحتلال يقصف مواقع للمقاومة
بلينكن: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل غير مضمون
»غضب أميركي من إسرائيل بسبب عدم استكمال الإعفاءات الاقتصادية للسلطة
بايدن ونتنياهو يلتقيان في نيويورك الأربعاء المقبل
وكالة صفا
الاحتلال يواصل حملات الدهم والتفتيش جنوب نابلس
مستوطنون يطعنون شابًا في الخليل
حماس تؤبن الشهيدين الزرد وقدوم
بالفيديو إصابة شاب في هجوم للمستوطنين على "تل الرميدة" بالخليل
القيادي "أبو كويك": شعبنا سيفشل اقتحامات المستوطنين في عدوان الأعياد اليهودية
الكتلة الإسلامية بالجامعة الأمريكية بجنين: نرفض محاولات الإدارة إقصاءنا
بالفيديو "الجهاد": أجهزة السلطة تعتقل نجل الشهيد أبو الرب من جنين
مع بدء "الأعياد اليهودية" .. اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى
محدث الاحتلال يعتقل 4 شبّان من رام الله وطولكرم
إصابة شاب في هجوم للمستوطنين وسط الخليل المحتلة
العاروري يلتقي وفدا من الجبهة الشعبية في بيروت
الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية
إطلاق نار صوب موقع لجيش الاحتلال قرب طولكرم
إصابات بالاختناق في مواجهات جنوب نابلس
الجهاد: ماضون على طريق التحرير وشعبنا لن يغفر
فلسطين اليوم
مواجهات وإصابات واعتقالات في الضفة المحتلة
الجهاد الإسلامي: ماضون على طريق التحرير والعودة وشعبنا لن يغفر ما اقترفته يد العدو
رئيس بلدية غزة يكشف تفاصيل مشروع مفترق الشجاعية والمدة التقديرية لانتهائه
القيادي المدلل: خيارات رد المقاومة على اقتحامات المستوطنين للأقصى مفتوحة
بالفيديو إصابة شاب طعناً بهجوم للمستوطنين في الخليل
مصر تطلق سراح "إسرائيلي" اعتقلته الشهر الماضي في سيناء
سما نيوز
اقتحامات جماعية للمستوطنين للمسجد الأقصى برأس السنة العبرية
مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويطعنون شابا وسط الخليل (فيديو)
أول رد من نتنياهو على استبعاد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران
هكذا يستعد الاحتلال لـ"حارس الأسوار 2"
إيران تتخذ إجراء "غير مسبوق" ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات بالضفة والقدس
الأحمد يبحث الأوضاع في مخيم عين الحلوة مع وفد من قيادة "عصبة الأنصار"
تقرير: وزير الخارجية الإسرائيلي سيجتمع مع نظيره المصري في نيويورك
اشتية يدشن شارع المناضل الروائي إميل حبيبي في رام الله
الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا وصحفياً في القدس المحتلة
دعوات مقدسية للزحف إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بدءاً من الليلة
عرب 48
إصابات بمواجهات بالضفة والمقاومة تستهدف موقعا للاحتلال قرب طولكرم
الخليل: إصابة شاب طعنا في هجوم للمستوطنين
إصابات في تجدد اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيتا
الفسفوس وخلوف يواصلان إضرابهما عن الطعام وسط مخاوف على حياتهما
وكالة وفا
الاحتلال يفتش منازل جنوب نابلس
"متحف القمر" عمل فني يضيء سماء مخيم عايدة شما ...
في اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون: فلسطين ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 17 أيلول (سبتمبر)
- 1978م توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عقد مؤتمر كامب ديفيد بناء على دعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة (5 إلى 17 سبتمبر سنة 1978)، وحضره كل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء إسرائيل وفي اليوم الأخير للمؤتمر أعلن الرؤساء الثلاثة التوصل إلى إبرام اتفاقيتين: الأولى أطلق عليها "إطار السلام في الشرق الأوسط" أما الثانية فقد أطلق عليها "إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل". وقد قام كل من الرئيس المصري ورئيس وزراء إسرائيل بالتوقيع على الاتفاقيتين، كما وقع عليها الرئيس الأمريكي بصفته شاهدا عليها.
- 1970م الصدام المسلح بين المقاومة الفلسطينية والسلطة الأردنية (أحداث أيلول) كان عام 1970م عصيباً بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية فقد واجهت أثناءه مصادمات دموية متكررة مع السلطة الأردنية وقد توافرت ظروف التصادم المسلح بعد ان تراكمت الخلافات بين الطرفين.
- 1948م اغتيال الوسيط الدولي للأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت.
- 1919 م تأسيس صحيفة "مرآة الشرق" في القدس لصاحبها ومحررها بولص شحادة. جريدة سياسية شهرية تصدر مرتين في الأسبوع. اشترك في تحريرها أحمد الشقيري (1929) وترأس تحريرها أكرم زعيتر (1930).