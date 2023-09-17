رئاسة التشريعي: اقتحامات المستوطنين للأقصى تصعيدٌ خطير

غزة – وكالة الرأي:

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، إن اقتحامات المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك تشكل تصعيداً خطيراً واستفزازاً سافراً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، وهو تجسيد للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال ضد مقدسات الأمة متذرعاً بما يسمى بالأعياد اليهودية.

وأكد بحر في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن تبعات استمرار الاحتلال وقطعان مستوطنيه في الاعتداء على المسجد الأقصى، مشددا على أن شعبنا سيمضي في صد العدوان الصهيوني على المقدسات والدفاع عنها بكل الوسائل.



ودعا أبناء أمتنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم للنفير العام، وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية ضد القدس والمسجد الأقصى.

