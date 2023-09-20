عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد.

وذكرت أن شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات المقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين في تدنيس باحاته خلال فترة الأعياد اليهودية.