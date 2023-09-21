50 يومًا على إضراب الأسير كايد الفسفوس رفضًا لاعتقاله الإداري

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن الأسير كايد الفسفوس من الخليل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 50 على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري.
وأفادت الوزارة، بأن الأسير الفسفوس يعاني من تدهور متسارع على وضعه الصحي.
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21 أيلول / سبتمبر 2023 10:51
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