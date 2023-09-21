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وسط تدهور وضعه الصحي

50 يومًا على إضراب الأسير كايد الفسفوس رفضًا لاعتقاله الإداري

21 أيلول / سبتمبر 2023 10:51

غزةوكالة الرأي:  

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن الأسير كايد الفسفوس من الخليل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 50 على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري.

وأفادت الوزارة، بأن الأسير الفسفوس يعاني من تدهور متسارع على وضعه الصحي.

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