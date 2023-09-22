طريقة مشاركة موقعك عبر تطبيق الرسائل باستخدام ميزة تسجيل الوصول من أيفون

أصدرت شركة آبل أكبر تحديث للبرنامج لهذا العام، iOS 17 مع عدد كبير من الميزات الجديدة، إلى جانب وضع الاستعداد وNameDrop والميزات الجديدة الأخرى، يوفر آخر تحديث لنظام iOS 17 من آبل أيضًا ميزة أمان سهلة الاستخدام تسمى "Check-In".

ميزة تسجيل الوصول فى iOS 17

تهدف الميزة الأحدث إلى تعزيز السلامة والراحة من خلال مشاركة موقعك تلقائيًا مع جهات الاتصال المحددة من خلال تطبيق الرسائل، ما يبسط عملية إخطار جهات الاتصال التي اخترتها حول مكان وجودك، مما يضمن بقائهم على علم بموقعك ورفاهيتك.



يقدم تسجيل الوصول مجموعة من المزايا، مع أخذ السلامة الشخصية في الاعتبار.



سواء كنت تمشي بمفردك في الليل، أو تستكشف مناطق غير مألوفة، أو تتجه ببساطة إلى المنزل، فإن Check-In يعمل بمثابة الوصي الرقمي، مما يوفر الأمان من خلال تأكيد وصولك الآمن إلى وجهتك المقصودة.



تقوم هذه الميزة أيضًا بتتبع مسارك في الوقت الفعلي وترسل تنبيهات إلى جهات الاتصال الخاصة بك، إذا كان هناك أي انحرافات أو تأخيرات غير متوقعة، مما يضمن أنهم دائمًا على اطلاع، حتى عندما لا تسير خططك كما هو متوقع.



ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه يتعين عليك أنت والمستلمين استخدام نظام التشغيل iOS 17 حتى تعمل ميزة تسجيل الوصول.



إليك كيفية استخدام ميزة تسجيل الوصول لمشاركة موقعك مع أحبائك عبر تطبيق الرسائل:



افتح تطبيق الرسائل على جهاز آيفون الخاص بك.



حدد المحادثة التي تريد مشاركة موقعك فيها باستخدام تسجيل الوصول.



اضغط على زر علامة الجمع (+) في نافذة المحادثة، ثم اختر المزيد، وحدد تسجيل الوصول.



إذا كنت جديدًا في تسجيل الوصول، فما عليك سوى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



يمكنك الاختيار بين الوصول المحدود أو الكامل للموقع للتحكم في مقدار ما تشاركه.



استمر في اتباع المطالبات التي تظهر على الشاشة حتى ترى زر إرسال تسجيل الوصول.



بمجرد الإعداد، إذا لم تصل إلى وجهتك خلال الوقت المحدد أو لم تبدأ مكالمة طوارئ SOS، فسيطالبك iPhone بتأكيد سلامتك. إذا لم تستجب خلال 15 دقيقة، فسيقوم تسجيل الوصول تلقائيًا بتنبيه جهة الاتصال التي اخترتها.