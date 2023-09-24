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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الرابعة لأسير من جنين

24 أيلول / سبتمبر 2023 04:35

جنين – وكالة الرأي :

 جددت سلطات الاحتلال في محكمة عوفر العسكرية، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للمرة الرابعة لأسير من مدينة جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر للأسير محمد ماجد نغنغية المعتقل منذ 8/6/2022.

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