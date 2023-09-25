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OnePlus تحضّر لإطلاق حاسب لوحي بمواصفات منافسة

25 أيلول / سبتمبر 2023 09:13

OnePlus تحضّر لإطلاق حاسب لوحي بمواصفات منافسة
OnePlus تحضّر لإطلاق حاسب لوحي بمواصفات منافسة

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن OnePlus تحضّر لإطلاق حاسب لوحي جديد جهّزته بمواصفات وتقنيات ممتازة لمنافسة حواسب سامسونغ وآبل.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن جهاز OnePlus Pad Go سيكون نسخة معدّلة عن حواسب OnePlus Pad، وسيحصل على تصميم أكثر تميزا وواجهة خلفية معدنية.

وسيحصل الحاسب على حواف منحنية وإطار جانبي يشبه ذلك الموجود في حواسب iPad، وسيزود بكاميرا أساسية تتوضع في منتصف الجزء العلوي لواجهته الخلفية.

أما شاشته فمن فستأتي بمقاس 11.6 بوصة، دقة عرضها (2800/2000) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ويمكن التحكم بها والرسم والكتابة عليها بواسطة قلم ذكي.

وكما في حواسب OnePlus Pad سيحصل الجهاز الجديد على لوحة مفاتيح خارجية متكاملة، يمكن إقرانها معه عبر منافذ مغناطيسية، وسيتمتع الحاسب بقدرات ممتازة في معالجة البيانات والاتصال مع شبكات الإنترنت اللاسلكية.

المصدر: 3dnews

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