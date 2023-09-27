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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2632) الأربعاء 27/9/2023

27 أيلول / سبتمبر 2023 10:02

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2632)  الأربعاء 27/9/2023

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27 أيلول (سبتمبر)

  • 2005م  كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن خطف وقتل ضابط المخابرات الصهيونيّ في القدس المحتلة، ويدعى ساسون نورئيل (50 عاماً), فيما قامت كتائب القسام بقتله بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملة مداهمة واسعة للمنازل في مدينة رام الله بحثاً عن الضابط.
  • 2003م  اقتحام مستوطنة إسرائيلية جنوبي مدينة دورا استطاع الاستشهاديّ محمود حمدان من اقتحام مستوطنة "نغوهوت" جنوب مدينة دورا و قتل مستوطنين اثنين و جرح ثلاثة آخرين اثنان منهم في حالة الخطر.
  • 1999م قيام قيام شركة إسرائيلية للنبيذ بإلصاق صورة للقدس بتوسطها المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة على زجاجات النبيذ.
  • 1992م(12) ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال يبدأون إضراباً مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقوقهم.
  • 1986م قيام المجاهد خالد الجعيدي من الجهاد الإسلامي بقتل الصهيوني (حاييم دافيد غردان) وذلك بسكين في ساحة مدينة غزة.
  • 1936م معركة اليامون بين قوات الاحتلال البريطانية والمجاهدين العرب في فلسطين تسفر عن مقتل وجرح سبعين جندياً بريطانيا, واستشهاد تسعة وثلاثين مجاهداً عربياً, وإعطاب خمس عربات مدرعة للمحتلين.
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