النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2632) الأربعاء 27/9/2023
أخبار فلسطينية
- خاص اغبارية: 45 نفقًا متصلة ببعضها تهدد الأقصى ومنازل القدس
- الصحافي الفلسطيني في يوم التضامن العالمي.. استهدافات ممنهجة من الاحتلال وتقرير يرصد 542 انتهاكا منذ مطلع العام
- سلطات الاحتلال تمنع حركة العمال من قطاع غزة للأسبوع الثاني
- حماس: قصف الاحتلال لمواقع المقاومة وإغلاق المعابر "محاولة فاشلة" لوقف إسناد الأقصى
- الجهاد الإسلامي تعلن عن شعار الذكرى الـ (36) للانطلاقة الجهادية
- »غارات تستهدف نقاط رصد و11 مصاباً في مواجهات شرق القطاع
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اخبار إسرائيلية
- وزير السياحة الإسرائيلي يصل الرياض مع وفد رسمي
- إسرائيل تخشى تطورات الأوضاع الميدانية على حدود غزة.. والمبعوث الأممي يصل القطاع للتهدئة
- عضو كنيست يتفاخر بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين
اخبار دولية
- ألمانيا وإسرائيل توقعان اتفاق شراء نظام آرو3 الإسرائيلي في برلين
- نتحدث مع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس"..منسق الأمم المتحدة: غزة تستحق أكثر من العودة للهدوء
- "وينسلاند": غزة عانت كثيرًا وتستحق أكثر من عودة للهدوء
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- الجيش الإسرائيلي يقصف نقاط رصد لحماس في قطاع غزة
- الاحتلال الإسرائيلي يصعد سياسة اعتقال الجرحى.. 60 جريحًا أغلبهم من جنين وبينهم أطفال ونساء
- مسؤول فلسطيني يحذر من مخاطر انهيار “أونروا” على الأمن الإقليمي
- السفير السعودي: نعمل لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية- (صور وفيديوهات)
- إسرائيل تخشى تطورات الأوضاع الميدانية على حدود غزة.. والمبعوث الأممي يصل القطاع للتهدئة
- الصحافي الفلسطيني في يوم التضامن العالمي.. استهدافات ممنهجة من الاحتلال وتقرير يرصد 542 انتهاكا منذ مطلع العام
- سلطات الاحتلال تمنع حركة العمال من قطاع غزة للأسبوع الثاني
- قصف إسرائيلي لموقعين تابعين لحماس في غزة.. وتواصل الاحتجاجات قرب السياج الفاصل- (فيديو)
- مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى احتفالا بـ”يوم الغفران” والقدس ثكنة عسكرية مغلقة
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الشرق الأوسط
- السفير السعودي لدى فلسطين: حريصون على أمن واستقرار المنطقة
- الرئيس الإسرائيلي يحث السياسيين على منع «انهيار الدولة من الداخل»
- السعودية تتطلع إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام في إقامة دولة فلسطينية مستقلة
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الغد الأردنية
- وزير السياحة الإسرائيلي يصل الرياض مع وفد رسمي
- الجاسوسة الإسرائيلية الشرسة التي "توفيت بعد مقتلها"
- نايف السديري أول سفير غير مقيم للسعودية في فلسطين
- عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
الاخبار اللبنانية
- السعودية «ترقّد» الفلسطينيين: فتح أبواب التطبيع على مصراعيها
- الاحتلال يقصف نقاط رصد شرقي رفح وغزة
- وفد سعودي يزور الضفة الغربية المحتلّة
- التطبيع يشوّش ابن سلمان: كيف يتم تجاوز العقدة الفلسطينية؟
- الاحتلال يعزّز قواته في غلاف غزة: البالونات الحارقة تخيف المستوطنين
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
- السعودية تشدد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
- ارتفاع عدد الإصابات إثر استهداف قوات الاحتلال مسيرات سلمية في غزة إلى 11 حالة
- الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا لحماس جنوب قطاع غزة
- ألمانيا وإسرائيل توقعان اتفاق شراء نظام آرو3 الإسرائيلي في برلين
- قصف إسرائيلي على نقطة رصد لحماس بغزة
الشرق القطرية
- الفلسطينيون يترقبون مرحلة جديدة
- السفير السعودي لدى فلسطين خلال أول زيارة إلى رام الله: الأرض مقابل السلام أساس التطبيع
- زورقان حربيان تابعان للاحتلال الإسرائيلي يخرقان المياه الإقليمية
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- خاص اغبارية: 45 نفقًا متصلة ببعضها تهدد الأقصى ومنازل القدس
- تخلَّلتها اشتباكات.. حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرّقة بالضفة والقدس
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- لليوم الـ 12.. الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"
- كشف تفاصيل مروعة تتعلق بأسباب حريق نينوى "المأساوي"
- حماس: قصف الاحتلال لمواقع المقاومة وإغلاق المعابر "محاولة فاشلة" لوقف إسناد الأقصى
- 114 قتيلاً وعشرات المصابين في حريق شب بحفل زفاف بمحافظة نينوى العراقية
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صحيفة القدس
- انتهت اجتماعاته بدون نتائج.. وينسلاند يحذر من تصعيد عسكري بغزة وهذه شروط "حماس" للهدوء
- عضو كنيست يتفاخر بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين
- مستوطنون يشكلون دورية عسكرية لمحاربة الفلسطينيين
- دعوى لمنع الإسرائيليين من دخول أميركا بدون "فيزا"
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مئة قتيل على الأقلّ في حريق بقاعة للأعراس في شمال العراق
صحيفة الأيام
- السعودية: المبادرة العربية هي الأساس وهدفنا دولة فلسطينية عاصمتها القدس
- »غارات تستهدف نقاط رصد و11 مصاباً في مواجهات شرق القطاع
- »وزير إسرائيلي يشارك بمؤتمر للأمم المتحدة في السعودية
- »الاحتلال: هدم وإغلاق طرق واعتقالات والمستوطنون ينفّذون سلسلة اعتداءات
- »"يديعوت": الجيش الإسرائيلي نفّذ 172 عملية اعتقال لمطلوبين بالضفة هذا العام
- »القدس: اتهام ضابط شرطة بإطلاق النار على فتاة ووالدها بالشيخ جراح
- »نتنياهو يخشى تدفق اللاجئين ويتجه لإغلاق الحدود مع الأردن
- »غوتيريس: شبح الفناء النووي يخيّم على العالم
» الحياة الجديدة
- فلسطين والسعودية.. علاقات متأصلة ووطيدة ذات عمق إستراتيجي
- مؤسسة ياسر عرفات تُطلق كتاب متحف ياسر عرفات "دليل المتحف"
- قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
- اختيار الخليل عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2026
- وقفة إسناد للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام في طولكرم
وكالة الرأي
- "وينسلاند": غزة عانت كثيرًا وتستحق أكثر من عودة للهدوء
- الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الثالث عشر
- محدث الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة والقدس
- صور وكيل وزارة الداخلية يلتقي ممثلي فصائل المقاومة بغزة
- أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة
- إصابة 11 مواطناً برصاص الاحتلال شرق القطاع
- "الصحة" تشكّل لجنة تحقيق بوفاة سيدة أثناء الولادة
وكالة صفا
- نتحدث مع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس"..منسق الأمم المتحدة: غزة تستحق أكثر من العودة للهدوء
- وسط اشتباكات عنيفة..الاحتلال يقتحم طوباس والخليل ويعتقل 7 مواطنين
- مستوطنو الغلاف: الأحداث على الجدار مع غزة ستنتهي بكارثة
- أبو دية.. الفلاح الذي عدّ أسلحة أبرز معارك النكبة وأرهب "سماسرة الأراضي"
- جيش الاحتلال يقصف 3 نقاط للمقاومة شرق قطاع غزة
- إصابات بقمع الاحتلال فعاليات الشباب الثائر قرب السياج الأمني بقطاع غزة
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فلسطين اليوم
- اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة والقدس فجر اليوم
- سفير السعودية يقدم أوراق اعتماده إلى عباس.. ماذا عن التطبيع؟
- وزير "إسرائيلي" يصل السعودية في أول زيارة معلنة
- طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات تجاه نقاط رصد للمقاومة في رفح وغزة وجباليا
- الجهاد الإسلامي تعلن عن شعار الذكرى الـ (36) للانطلاقة الجهادية
- إصابات جراء قمع الاحتلال للتظاهرات السلمية شرق غزة
سما نيوز
- مقربون من نتنياهو : "بن غفير عبء على الحكومة"
- كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق
- طائرات الاحتلال تقصف مراصد للمقاومة شرق قطاع غزة واصابات في مواجهات مع الاحتلال قرب الجدار الفاصل
- الرئيس عباس يتقبّل أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين
- السفير السعودي في رام الله: "نعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"
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عرب ٤٨
- نابلس: الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية حوارة وينكل بعائلته
- اعتقالات في الضفة والقدس تخللتها مواجهات واشتباكات
- نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 60 جريحا منذ مطلع العام
- لبنان: انتشار أمني فلسطيني في مخيم عين الحلوة
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الاحتلال يهدم منشآت سكنية بأريحا ومستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء قرب نابلس
وكالة وفا
- الرئيس يعزي نظيره العراقي بضحايا حريق محافظة نينوى
- الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد ا ...
- مئة قتيل على الأقلّ في حريق بقاعة للأعراس في شمال العراق
- الاحتلال يقتحم مدينة طوباس ويعتقل مواطنين
حدث في مثل هذا اليوم
27 أيلول (سبتمبر)
- 2005م كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن خطف وقتل ضابط المخابرات الصهيونيّ في القدس المحتلة، ويدعى ساسون نورئيل (50 عاماً), فيما قامت كتائب القسام بقتله بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملة مداهمة واسعة للمنازل في مدينة رام الله بحثاً عن الضابط.
- 2003م اقتحام مستوطنة إسرائيلية جنوبي مدينة دورا استطاع الاستشهاديّ محمود حمدان من اقتحام مستوطنة "نغوهوت" جنوب مدينة دورا و قتل مستوطنين اثنين و جرح ثلاثة آخرين اثنان منهم في حالة الخطر.
- 1999م قيام قيام شركة إسرائيلية للنبيذ بإلصاق صورة للقدس بتوسطها المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة على زجاجات النبيذ.
- 1992م(12) ألف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال يبدأون إضراباً مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقوقهم.
- 1986م قيام المجاهد خالد الجعيدي من الجهاد الإسلامي بقتل الصهيوني (حاييم دافيد غردان) وذلك بسكين في ساحة مدينة غزة.
- 1936م معركة اليامون بين قوات الاحتلال البريطانية والمجاهدين العرب في فلسطين تسفر عن مقتل وجرح سبعين جندياً بريطانيا, واستشهاد تسعة وثلاثين مجاهداً عربياً, وإعطاب خمس عربات مدرعة للمحتلين.
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