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وزارة التعليم تُنفذ دورة في مجال أخلاقيات وسلوكيات العمل

27 أيلول / سبتمبر 2023 01:56

وزارة التعليم تُنفذ دورة في مجال أخلاقيات وسلوكيات العمل
وزارة التعليم تُنفذ دورة في مجال أخلاقيات وسلوكيات العمل

غزة- وكالة الرأي:

اختتم المعهد الوطني للإدارة والتدريب بوزارة التربية التعليم دورة تدريبية بعنوان "أخلاقيات وسلوكيات العمل" والتي استهدفت عدداً من رؤساء الأقسام في مديريات التربية والوزارة بواقع ( 12 ) ساعة تدريبية. 

 وشارك في الاختتام مدير عام المعهد الوطني للإدارة والتدريب  عائد الربعي، وأ. فاطمة الخالدي مدير دائرة التدريب، وم. رامز أبو الليل رئيس قسم الدراسات والتقييم، ورئيس قسم شئون الكليات أ.محمد نعيم  مدرب الدورة.

وأوضح الربعي أن هذا النشاط التدريبي يهدف إلى تجويد مهارات الموظفين في العديد من المجالات، مقدماً شكره للمتدربين ومدرب الدورة.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع الشهادات على المشاركين.

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