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كهرباء غزة: خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع الذكية أصبحت متاحة

28 أيلول / سبتمبر 2023 01:05

أرشيف
أرشيف

غزة - الرأي 

أصدرت شركة توزيع الكهرباء  بمحافظات غزة اليوم الخميس، تنويهاََ هاماََ للمواطنين يتعلق بخدمة شحن عدادات مسبقة الدفع الذكية نوع (دكسن) .

ونوهت شركة التوزيع في تصريح لها اليوم،  إلى أن خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع الذكية نوع(دكسن) أصبحت متاحة في كل منافذ الشحن في قطاع غزة ولم تعد مقتصرة على أفرع الشركة فقط".

وأضافت: "بذلك تكون خدمات الشحن لجميع أنواع العدادات متاحة في جميع منافذ الشحن سواء داخل أفرع الشركة أو خارجها".

ودعت الشركة المواطنين  للاستفادة من الخدمة حسب الأولويات والضرورات وإفساح المجال خلال الساعات القادمة لمن هو بحاجة ماسة لها، علما بأن منافذ الشحن كافة ستلبي احتياجات الجميع على مدار الساعة.

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