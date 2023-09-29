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طريقة متابعة قناة على واتساب.. دليلك خطوة بخطوة

29 أيلول / سبتمبر 2023 10:06

طريقة متابعة قناة على واتساب.. دليلك خطوة بخطوة
طريقة متابعة قناة على واتساب.. دليلك خطوة بخطوة

أطلق تطبيق واتساب رسميًا ميزة القنوات، توفر هذه الوظيفة الجديدة وسيلة خاصة للأفراد لتلقي التحديثات ذات الأهمية، كما تؤكد شركة ميتا، الشركة الأم لتطبيق واتساب، على هدفها إنشاء خدمة بث خاصة من خلال خاصية قنوات واتساب.
 
 لذلك إذا كنت ترغب في متابعة قناة واتساب، اتبع الخطوات التالية:
 
الخطوة 1: قم بتحديث تطبيق WhatsApp إلى الإصدار الأحدث
 
الخطوة 2: افتح التطبيق على هاتفك الذكي
 
الخطوة 3: ستلاحظ وجود علامة تبويب تحديثات جديدة بجوار علامة تبويب الدردشات
 
الخطوة 4: اضغط على علامة التبويب التحديثات
 
الخطوة 5: ستلاحظ تحديثات الحالة من أصدقائك وخيار القنوات أسفل تحديثات الحالة
 
الخطوة 6: اضغط على خيار البحث عن القناة وابحث عن القناة التي ترغب في متابعتها
 
الخطوة 7: ستظهر بعد ذلك قناة واتساب التي تريدها، اضغط على زر المتابعة وابدأ في تلقي آخر التحديثات حول شخصيتك المفضلة
 

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