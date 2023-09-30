النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2633) السبت 30/9/2023

أخبار فلسطينية ﻿

جهود قطرية مصرية في التهدئة بغزة

إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادًا على روح الشهيد رمانة

أكاديميون وصحفيون يشيدون بتضحيات الصحفيين الفلسطينيين ويدعون لملاحقة قادة الاحتلال

عمليتا إطلاق نارٍ تستهدف مستوطنةً في جنين وحاجزًا للاحتلال بنابلس

أخبار إسرائيلية

مقتل ارتيري وإصابة 8 في شجار جنوب تل أبيب

جلسة أمنية إسرائيلية يعقدها نتنياهو الأحد لتقييم الأوضاع الأمنية

الإعلام العبري: رفع مستوى التأهب خشية العمليات الفدائية

"شرق أوسط نووي".. كيف حذّر "إسرائيليون" من مخاطر التطبيع مع السعودية؟

اخبار دولية

لجنة التحقيق الأممية: الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب عواقب قانونية

الكنيسة الأنجليكانيّة في جنوب إفريقيا تعتمد قرارا بإعلان إسرائيل دولة فصل عنصريّ

أخبار عربية

المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في المجالين الزراعي والمائي

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

بعد 11 عاما في الأسر.. الفلسطيني باسل عيايدة طليقا “فاقدا لذاكرته”- (فيديو)

إصابة العشرات بالرصاص المعدني والغاز السام خلال مواجهات مناهضة الاستيطان الأسبوعية

جماعات “الهكيل” تتوعد بكسر أرقام الاقتحامات السابقة وبحفل موسيقى في “الأقصى” خلال “عيد العرش ”

الفلسطينيون يستذكرون “انتفاضة الأقصى” في ذكراها الـ23.. والأوضاع الميدانية المتوترة تجعل تجددها قائما

الكنيسة الأنجليكانية في جنوب أفريقيا تعتمد “إسرائيل دولة فصل عنصري ”

خطط استيطانية خطيرة تنتظر التنفيذ بعد “الأعياد اليهودية”.. والمستوطنون يروجون لخرائط جديدة

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرتين مُناهضتين للاستيطان شمال الضفة الغربية

الشروق المصرية

رويترز: التطبيع بين السعودية وإسرائيل مرهون باتفاق دفاعي مع أمريكا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

ضمن جهود دولية.. قطر تنجح في إعادة فتح معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

حماس تنعى الشهيد محمد رمانة وتؤكد أن إرادة شعبنا ستتفوق على رصاص الاحتلال

إصابة شابين.. الاحتلال يطلق النار على سيارة مدنية في البيرة

نقابة المهندسين الزراعيين تستنكر اعتقال أجهزة السلطة رئيس نقابة مهندسي نابلس

القدس المحلية

" الطائرات الانتحارية".. سلاح الاحتلال الفتاك في عمليات الاغتيال

كوابيس رعب تعيشها عائلة الأسير الجريح ورد شريم من جنين

5 إصابات في إطلاق نار بالداخل المحتل

نابلس: الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك

إغلاق التحقيق ضد بن غفير في قضية إشهاره مسدس ضد فلسطينيين

إزالة قبة الصخرة من صورة نشرتها بلدية القدس

الحياة الجديدة

فتوح يدين جريمة إعدام الشهيد محمد رمانة

الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز عسكري جنوب أريحا

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الاحتلال يعتقل شقيقين من ديراستيا غرب سلفيت

المجلس الوطني ينعى المناضل والكاتب فايز رشيد هلال

جنين تحيي المولد النبوي بمسيرة وفعاليات داعمة ومساندة للأسرى

جريدة الأيام

شهيد ومصاب برصاص الاحتلال في البيرة وعشرات الإصابات في مسيرات الجمعة

»شرطة الاحتلال تهاجم وقفة سلمية في الشيخ جراح

المصادقة على حديقة استيطانية على أراضي بيت حنينا

»الاحتلال: الهدوء على حدود غزة هش ونستعد لاحتمال تدهور الأوضاع مجدداً

الجماعات الإسرائيلية المتطرفة تصعّد بالقدس والأقصى

الاكتفاء بإبعاد مستوطن عن الضفة ضالع بقتل الشهيد معطان

الأسير المضرب كايد الفسفوس يواجه وضعاً صحياً صعباً

الشرطة تحذر من عملة مزيفة من فئة 200 شيكل

وكالة صفا

عيد العرش اليهودي "سوكوت".. الطقوس والعادات

نقابة صيادلة غزة تستنكر اعتقال السلطة للمهندس جبر

الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك

وكالة الرأي الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شابين بعد إصابتهما في البيرة

فلسطين اليوم

أبو شــاهين : الاشتباك الإعلامي مستمر على مدار الساعة ولا يقل أهمية عن الاشتباك العسكري

سما نيوز

معاريف : الوضع على حدود غزة يظل متوترًا والجيش يستعد لتدهور كبير

أمر مستحيل".. بومبيو يستبعد التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" لهذا السبب..

رصد ردة فعل وزير الخرجية السوري عندما وجد نفسه بجانب نظيره الإسرائيلي في السعودية

شهيد برصاص الاحتلال في البيرة

مسؤول فلسطيني يعلق على ادعاء الاحتلال حول "إقامة أسير علاقات حميمة مع 5 سجانات "

جنين: إصابات في جلبون واعتقال شاب من العرقة

عرب 48

البيرة: شهيد ومصاب إثر استهداف الاحتلال سيارة بالرصاص الحي

لجنة التحقيق الأممية: "الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب تحركا عاجلا ووضع حد لها"

وكالة وفا

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