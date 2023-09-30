النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2633) السبت 30/9/2023
أخبار فلسطينية
من ضمنها عدم التصعيد بالقدس.. المقاومة تحدد شروطها لاستمرار التهدئة بغزة
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
جهود قطرية مصرية في التهدئة بغزة
إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادًا على روح الشهيد رمانة
أكاديميون وصحفيون يشيدون بتضحيات الصحفيين الفلسطينيين ويدعون لملاحقة قادة الاحتلال
عمليتا إطلاق نارٍ تستهدف مستوطنةً في جنين وحاجزًا للاحتلال بنابلس
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يستعيد بعض شعبيته... والجهاز القضائي يتراجع
جنون الاضطهاد يلاحق نتنياهو
مقتل ارتيري وإصابة 8 في شجار جنوب تل أبيب
جلسة أمنية إسرائيلية يعقدها نتنياهو الأحد لتقييم الأوضاع الأمنية
الإعلام العبري: رفع مستوى التأهب خشية العمليات الفدائية
"شرق أوسط نووي".. كيف حذّر "إسرائيليون" من مخاطر التطبيع مع السعودية؟
اخبار دولية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد تسمية “دولة فلسطين”.. ولجنة أممية تبدي قلقها من الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
البيت الأبيض يشير إلى إحراز تقدّم نحو اتفاق بين إسرائيل والسعودية
لجنة التحقيق الأممية: الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب عواقب قانونية
الكنيسة الأنجليكانيّة في جنوب إفريقيا تعتمد قرارا بإعلان إسرائيل دولة فصل عنصريّ
أخبار عربية
المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في المجالين الزراعي والمائي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مدينة البيرة وسط الضفة- (صور وفيديو)
بعد 11 عاما في الأسر.. الفلسطيني باسل عيايدة طليقا “فاقدا لذاكرته”- (فيديو)
إصابة العشرات بالرصاص المعدني والغاز السام خلال مواجهات مناهضة الاستيطان الأسبوعية
جماعات “الهكيل” تتوعد بكسر أرقام الاقتحامات السابقة وبحفل موسيقى في “الأقصى” خلال “عيد العرش”
الفلسطينيون يستذكرون “انتفاضة الأقصى” في ذكراها الـ23.. والأوضاع الميدانية المتوترة تجعل تجددها قائما
الكنيسة الأنجليكانية في جنوب أفريقيا تعتمد “إسرائيل دولة فصل عنصري”
خطط استيطانية خطيرة تنتظر التنفيذ بعد “الأعياد اليهودية”.. والمستوطنون يروجون لخرائط جديدة
الشرق الأوسط
مقتل عضو في«حماس» برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرتين مُناهضتين للاستيطان شمال الضفة الغربية
الشروق المصرية
رويترز: التطبيع بين السعودية وإسرائيل مرهون باتفاق دفاعي مع أمريكا
الغد الأردنية
إضراب شامل في الضفة والبيرة بعد استشهاد شاب فلسطيني
مع نشوة التطبيع.. هل يعيش الاحتلال دون قلق؟
من ضمنها عدم التصعيد بالقدس.. المقاومة تحدد شروطها لاستمرار التهدئة بغزة
تدهور صحة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 58 يوما
الشرق القطرية
ضمن جهود دولية.. قطر تنجح في إعادة فتح معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في أريحا
حماس تنعى الشهيد محمد رمانة وتؤكد أن إرادة شعبنا ستتفوق على رصاص الاحتلال
دعوة طلابية للتماس مع الاحتلال إذا لم يُسلم جثمان الشهيد "رمانة"
"الراميني": المقاومة هي السبيل الوحيد للجم اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة
إصابة شابين.. الاحتلال يطلق النار على سيارة مدنية في البيرة
نقابة المهندسين الزراعيين تستنكر اعتقال أجهزة السلطة رئيس نقابة مهندسي نابلس
القدس المحلية
"الطائرات الانتحارية".. سلاح الاحتلال الفتاك في عمليات الاغتيال
كوابيس رعب تعيشها عائلة الأسير الجريح ورد شريم من جنين
5 إصابات في إطلاق نار بالداخل المحتل
نابلس: الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك
إغلاق التحقيق ضد بن غفير في قضية إشهاره مسدس ضد فلسطينيين
إزالة قبة الصخرة من صورة نشرتها بلدية القدس
الحياة الجديدة
فتوح يدين جريمة إعدام الشهيد محمد رمانة
الاحتلال يعتقل شابًا على حاجز عسكري جنوب أريحا
إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
الاحتلال يعتقل شقيقين من ديراستيا غرب سلفيت
المجلس الوطني ينعى المناضل والكاتب فايز رشيد هلال
جنين تحيي المولد النبوي بمسيرة وفعاليات داعمة ومساندة للأسرى
جريدة الأيام
شهيد ومصاب برصاص الاحتلال في البيرة وعشرات الإصابات في مسيرات الجمعة
»شرطة الاحتلال تهاجم وقفة سلمية في الشيخ جراح
المصادقة على حديقة استيطانية على أراضي بيت حنينا
»الاحتلال: الهدوء على حدود غزة هش ونستعد لاحتمال تدهور الأوضاع مجدداً
الجماعات الإسرائيلية المتطرفة تصعّد بالقدس والأقصى
الاكتفاء بإبعاد مستوطن عن الضفة ضالع بقتل الشهيد معطان
الأسير المضرب كايد الفسفوس يواجه وضعاً صحياً صعباً
الشرطة تحذر من عملة مزيفة من فئة 200 شيكل
وكالة صفا
عيد العرش اليهودي "سوكوت".. الطقوس والعادات
الاحتلال يقتحم طولكرم ويشن حملة مداهمات في الضفة
إصابة مواطن باعتداء مستوطنين غرب أريحا
نقابة صيادلة غزة تستنكر اعتقال السلطة للمهندس جبر
بالصور وقفة ومسير عسكري للجان المقاومة بذكرى انطلاقتها
الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك
الاحتلال يعتقل رئيس بلدية ديراستيا قضاء سلفيت
أبرز عمليات المقاومة خلال انتفاضة الأقصى
قوات الاحتلال تعتقل شابين بعد إصابتهما في البيرة
عمليتا إطلاق نار تستهدفان مستوطنة في جنين وحاجز بنابلس
الإفراج عن أسير بعد اعتقال دام 11 عاماً
الإعلام العبري: رفع مستوى التأهب خشية العمليات الفدائية
5 إصابات في إطلاق نار بالداخل المحتل
الاحتلال يعتقل رئيس بلدية ديراستيا قضاء سلفيت
فلسطين اليوم
أبو شــاهين : الاشتباك الإعلامي مستمر على مدار الساعة ولا يقل أهمية عن الاشتباك العسكري
بعد تدهور خطير على حالته الصحية ..الاحتلال ينقل الأسير الفسفوس لعيادة الرملة
فصائل المقاومة تنعي الشهيد رمانة وتؤكد ان جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب
لجنة أممية: الانتهاكات "الإسرائيلية" تستوجب عواقب قانونية
اندلاع اشتباكات مسلحة بين الاحتلال ومقاومين بطولكرم فجراً
سما نيوز
معاريف : الوضع على حدود غزة يظل متوترًا والجيش يستعد لتدهور كبير
أمر مستحيل".. بومبيو يستبعد التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" لهذا السبب..
رصد ردة فعل وزير الخرجية السوري عندما وجد نفسه بجانب نظيره الإسرائيلي في السعودية
مسؤول فلسطيني يعلق على ادعاء الاحتلال حول "إقامة أسير علاقات حميمة مع 5 سجانات"
جنين: إصابات في جلبون واعتقال شاب من العرقة
تعرف على حالة معابر غزة لليوم السبت
نشوب حريق قرب مستوطنات غلاف غزة
"الشباب الثائر" بغزة يدعو للنفير والرباط في الأقصى
عرب 48
البيرة: شهيد ومصاب إثر استهداف الاحتلال سيارة بالرصاص الحي
لجنة التحقيق الأممية: "الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب تحركا عاجلا ووضع حد لها"
وكالة وفا
مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في البلدة القديم ...
اشتية يعزي نظيره العراقي بضحايا حريق الحمداني ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 30 أيلول (سبتمبر)
- 2002م القوات الإسرائيلية انسحبت من المقاطعة وتنهي الحصار على الرئيس الفلسطيني ياسر عرافات.
- 2000م بعد استشهاد 7 مواطنين في القدس وضواحيها وإصابة 167 في المواجهات التي أعقبت زيارة أرئيل شارون للحرم القدسي. شهدت كافة الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وجرح أكثر من 100 في مدينة نابلس.
- 2000م استشهاد الطفل محمد الدرة في حضن أبيه في موقف هز العالم
- 1999 م نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى (1938 - 2001) يعود إلى فلسطين من المنفى.
- 1998م مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل تسفر عن إصابة أكثر من 11مفلسطينياً و 9 جنود إسرائيليين حيث أغلقت "إسرائيل" المدينة بعد تعرض دورية إسرائيلية للرشق بالحجارة من قبل فلسطينيين بعد إغلاق قطعان المستوطنين أحد شوارع الخليل.
- 1993 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يصدر قراراً بإنشاء "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن".
- 1936 م بريطانيا تعلن حالة الطوارئ وتفرض الأحكام العرفية في فلسطين بعد تفاقم الأوضاع الخطيرة واتساع المعارك الحربية وتصاعد وتيرة الثورة
- 1948 م المؤتمر الوطني الفلسطيني (غزة) يعقد اجتماعه الأول من مدرسة الفلاح في مدينة غزة، بحضور 85 عضواً ووسط مظاهر احتفالية حيث ازدانت بالأعلام الفلسطينية، واللافئات السياسية وامتلأت الشوارع بالمسلحين الفلسطينيين.
- 1928 م تأسيس "لجنة الدفاع عن البراق الشريف" لمجابهة محاولات تهويده من قبل الجماعات اليهودية، وبمساعدة خفية من قبل سلطة الاحتلال البريطانية.