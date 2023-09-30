وكالة الرأي الفلسطينية ظهور أورام جديدة في جسد الأسير “علي الحروب” وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يطالبون باستثمار منصة "إكس" لنشر الانتهاكات "الإسرائيلية" وكالة الرأي الفلسطينية 23 عامًا مضت على صرخات والد محمد الدرة " مات الولد برصاصة " وكالة الرأي الفلسطينية إصابة صيادين برصاص الاحتلال في بحر شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و27 إصابة في 67 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في البلدة القديمة بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الأسير كايد الفسفوس يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ59 وكالة الرأي الفلسطينية "لجنة إدارة الأزمات والكوارث" تطلع على الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2633) السبت 30/9/2023
أخبار » الأخبار الفلسطينية

ظهور أورام جديدة في جسد الأسير “علي الحروب”

30 أيلول / سبتمبر 2023 03:47

IMG_0608
IMG_0608

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت: "إن الفحوص الطبية الأخيرة للأسير علي الحروب (50 عامًا) من مدينة دورا في الخليل، بينت ظهور أوارم جديدة في جسده، بعد أن شخصت في البداية تحت الإبط والصدر، قبل نحو أكثر من عامين". 

وذكر النادي في بيان له، أن الأسير الحروب الذي يقبع اليوم في سجن "النقب" هو واحد من بين (24) أسيرًا على الأقل يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة في سجون الاحتلال، ويواجهون جريمة الإهمال الطبي.

وكان الأسير الحروب المعتقل منذ عام 2010، والمحكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا، قد بدأ بمواجهة المرض قبل أكثر من عامين، حيث ماطلت إدارة السجون في تشخيص حالته الصحيّة، وبدأ وضعه يتفاقم تدريجيًا. 

ولفت نادي الأسير إلى أن جريمة الإهمال الطبي "القتل البطيء" تشكل اليوم أخطر الجرائم، والسّياسات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، لما تحتويه على أدوات كثيفة تستهدف من خلالها الأسرى جسديًا ونفسيًا، كما وشكّلت السبب المركزي خلال السنوات القليلة الماضية باستشهاد أسرى في سجون الاحتلال. 

ويُشار إلى أنه وخلال العامين الماضيين شهدنا تزاد في أعداد الأسرى الذين أصيبوا بالسرطان والأورام، واليوم أصعب هذه الحالات حالة الأسير عاصف الرفاعي، والأسير وليد دقة المصاب بسرطان نادر في النخاع العظمي، إلى جانب ذلك فإنه يعاني من وضع صحي معقد نتيجة سلسلة انتكاسات تعرض لها منذ شهر آذار العام الجاري، ويقبعان اليوم في عيادة "سجن الرملة". 

وفي هذا الإطار حمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الحروب، والمئات من الأسرى المرضى، الذين يواجهون سياسات وجرائم إدارة السجون الممنهجة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟