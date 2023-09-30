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للأسبوع الـ39… تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

30 أيلول / سبتمبر 2023 09:09

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IMG_0611

الداخل المحتل-وكالة الرأي:

أغلق متظاهرون ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء مسالك شارع "أيالون" في تل أبيب، وذلك مع تواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ39 على التوالي.

وأقام متظاهرون "خيمة" تزامنا مع ما يسمى بـ"عيد العرش (السوكوت)"، وقاموا بربط أنفسهم فيها وسط الشارع في مسالك "أيالون" باتجاه الشمال، قبل أن يقوم عناصر الشرطة الإسرائيلية بتفريقهم وإعادة فتح الشارع أمام حركة السير.

ويشارك عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب، بالإضافة إلى الآلاف في عشرات المواقع والبلدات والمفارق الرئيسة.

من المزمع أن تنتقل الاحتجاجات على مدار الأسبوع الوشيك وبشكل يومي مقابل منازل الوزراء ومنتخبي الجمهور، من أجل مطالبتهم بإلغاء خطة إضعاف القضاء.

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