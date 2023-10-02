النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2635) الاثنين2/10/2023
أخبار فلسطينية
- وزير فلسطيني: 18 اقتحاما للأقصى ومنع الأذان 60 وقتا في الحرم
- الخارجية الفلسطينية: فشل الشرعية الدولية في تنفيذ قراراتها
- القدس المحتلة: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بالقرابين النباتية
- الفلسطينيون يقدمون 14 مطلبا للسعودية من أجل “إحياء” اتفاق أوسلو ضمن صفقة التطبيع مع إسرائيل
- الفلسطينيون يتقاطرون عند حدود غزة وأنحاء الضفة للدفاع عن "الأقصى"
- إشكاليات الانتخابات المحلية في غزة لم تسوَّ مع «حماس»
- بعد 11 عاما في الأسر.. الفلسطيني باسل عيايدة طليقا “فاقدا لذاكرته”-
- بثالث أيام عيد "العرش"..بالفيديو مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة
- أبو دقة يكشف لـ"فلسطين" فحوى رسالة القوى لحكومة رام الله لإجراء الانتخابات المحلية
- حماس: افتتاح نفق أسفل الأقصى جريمة لن تفلح في تهويد القدس
- "الخارجية الفلسطينية: ننسق مع الأردن لتوفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها
اخبار إسرائيلية
- نتنياهو يناقش التحديات الأمنية مع قادته مستبعداً بن غفير «الشعبوي»
- ·الاحتفال بـ "بركة الكهنة" بساحة البراق واقتحامات واسعة للأقصى
- نتنياهو يؤكد الشراكة مع بن غفير: "محاولات زرع الخلاف بيننا مقصودة"
- تزايد عمليات تسلل المهاجرين من البحر والحدود إلى "إسرائيل"
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اخبار دولية
·ترامب يمثل أمام المحكمة بدعوى تتهمه بالاحتيال التجاري
اخبار عربية
- البرلمان العربي يحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن اقتحامات الأقصى
- إعلامي سعودي شهير: مسار مفاوضات التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية لا يحقق دولة فلسطينية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- إسرائيل تقدم رزمة تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية وإصابة العشرات في هجمات للمستوطنين وقوات الاحتلال
- القدس المحتلة: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بالقرابين النباتية
- الفلسطينيون يقدمون 14 مطلبا للسعودية من أجل “إحياء” اتفاق أوسلو ضمن صفقة التطبيع مع إسرائيل
- 23 عاما على استشهاد الطفل محمد الدرة.. والعالم لا يسمع
- في أول أيام عيد العرش.. مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى- (صور وفيديوهات)
- استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مدينة البيرة وسط الضفة- (صور وفيديو)
- ضجة في إسرائيل حول علاقة غرامية بين أسير و5 سجانات.. ومسؤول فلسطيني يشدد “لا لتصديق رواية الاحتلال”
- بعد 11 عاما في الأسر.. الفلسطيني باسل عيايدة طليقا “فاقدا لذاكرته”- (فيديو)
- إصابة العشرات بالرصاص المعدني والغاز السام خلال مواجهات مناهضة
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الشرق الأوسط
- الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين خلال عمليات بالضفة
- نتنياهو يناقش التحديات الأمنية مع قادته مستبعداً بن غفير «الشعبوي»
- إشكاليات الانتخابات المحلية في غزة لم تسوَّ مع «حماس»
الغد الأردنية
- الفلسطينيون يتقاطرون عند حدود غزة وأنحاء الضفة للدفاع عن "الأقصى"
- "الخارجية الفلسطينية: ننسق مع الأردن لتوفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها
- شجرة الزيتون.. رمزية يحاربها الاحتلال
- الفلسطينيون يرحبون بمطالبة لجنة تحقيق أممية بعقوبات على الاحتلال
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الاخبار اللبنانية
- ابن سلمان يطبّع: فلسطين أخيراً
- المستوطنون قد ينسفون اتفاق التهدئة: «الشباب الثائر» يراقب تطوّرات القدس
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- وزير فلسطيني: 18 اقتحاما للأقصى ومنع الأذان 60 وقتا في الحرم الإبراهيمي خلال سبتمبر الماضي
- قوات الاحتلال تصيب طفلاً بالرصاص وعشرات الفلسطينيين بالاختناق في
- وزير فلسطيني: 18 اقتحاما للأقصى ومنع الأذان 60 وقتا في الحرم
- الخارجية الفلسطينية: فشل الشرعية الدولية في تنفيذ قراراتها
-
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- في ذكرى "صفقة الحرائر".. صحيفة "فلسطين" شاهد ودليل
- بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" في ثالث أيام "عيد العُرش" المزعوم
- خاص سلهب: الوضع في الأقصى خطير وندعو العرب والمسلمين لنصرته
- إطلاق نار على مستوطنة "عسهئيل" جنوب الخليل
- أبو دقة يكشف لـ"فلسطين" فحوى رسالة القوى لحكومة رام الله لإجراء الانتخابات المحلية
- حماس: افتتاح نفق أسفل الأقصى جريمة لن تفلح في تهويد القدس
- مستبعدًا بن غفير.. نتنياهو يعقد مداولات أمنية واسعة
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صحيفة القدس
- "هآرتس": إسرائيل بصدد اتخاذ سلسلة إجراءات لمنع التصعيد مع قطاع غزة
قوات الاحتلال تعتقل 3 مقدسيين
- أكثر من 5 مليون نسمة عدد سكان فلسطين حتى منتصف 2023
- الكشف عن تفاصيل مؤلمة أثناء اعتقال الشقيقين علقم
- تزايد عمليات تسلل المهاجرين من البحر والحدود إلى "إسرائيل"
صحيفة الأيام
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- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ومتطرفون يقومون بطقوس تلمودية
- »إصابات خلال مواجهات في عزون وبيتا وهدم شقتين سكنيّتين ببلدة بيت حنينا
- »نقل الأسير محمود أبو ذريع إلى المستشفى والمصاب المعتقل محمد ربيع في وضع...
- »تحميل الاحتلال المسؤولية عن مصير أسرى تم نقلهم من قسم 5 في "ريمون"
- » تمويل مشروع استيطاني كبير بالضفة تحت غطاء مشاريع زراعية
- »وزير إسرائيلي يتوجه إلى السعودية على رأس وفد رسمي
- »هجوم انتحاري يستهدف وزارة الداخلية ومقر الشرطة وسط العاصمة التركية
- »رحيل الروائي السوري خالد خليفة
» الحياة الجديدة
- خربة الحمام".. صمود في مواجهة الاستيطان
- نابلس تزرع صمودا وترفض أن "تختنق" بحقد المحتل
- نتنياهو يؤكد الشراكة مع بن غفير: "محاولات زرع الخلاف بيننا مقصودة"
- الاحتلال يعتقل شابا من طوباس
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وكالة الرأي
- فيديو "الزراعة" تعلن بدء موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بثالث أيام عيد "العرش"
- الاحتلال يتسبب بتعطيل الدراسة واعاقة الوصول للمدارس في الخليل ونابلس
- مستوطنون يهدمون غرفة زراعية جنوب الخليل
- محكمة الاحتلال تنظر اليوم باستئناف حول استمرار اعتقال الأسير "الفسفوس"
- محدث الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة
- "مركز الميزان" يدعو لتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية بغزة
- الاحتلال يعتقل مواطنين مقدسيين
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وكالة صفا
- بثالث أيام عيد "العرش"..بالفيديو مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة
- بينهم أسرى محررون.. قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنًا من الضفة والقدس
- 23 عامًا على "هبة الأقصى" في الداخل المحتل
- بالفيديو الاحتلال يداهم بلدتي يطا والسموع ويغلق مداخلهما
- محدث عملية إطلاق نار على مستوطنة "عسهئيل" جنوب الخليل
- "الميزان" يدعو الحكومة لإصدر مرسوم عاجل بإجراء الانتخابات المحلية في غزة
فلسطين اليوم
- مسانداً للقضايا الوطنية..إعلام الجهاد الإسلامي من الخط على الجدران وصولاً للفضائيات والرقمي
- بالفيديو في ثالث أيام ما يسمى عيد "العرش".. أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
- اليوم : جلسة للأسير المضرب الفسفوس للنظر في التماس مقدم له
- اعتداءات على سكان برقة بنابلس: إصابة طفل وعشرات الحالات بالاختناق
- النائب خريشة: الجهاد الإسلامي لم تهادن ولم تساوم ولم يتغير لونها وشكلت إضافة نوعية للعمل المقاوم
سما نيوز
- رغم النفي العلني .. هذه تفاصيل الخلافات بين نتنياهو وبن غفير
- قناة عبرية تكشف توصيات الجيش و"الشاباك" بشأن غزة
- الجيش الإسرائيلي يحقق بفشل قواته في رصد قارب مهاجرين
- إعلامي سعودي شهير: مسار مفاوضات التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية لا يحقق دولة فلسطينية
- صحيفة عبرية: حماس لن تكتفي بدفع "الخاوة" لها
عرب ٤٨
- حملة اعتقالات بالضفة تخللتها اشتباكات ومواجهات
- جُرِف لشواطئ نتانيا..الجيش الإسرائيلي يحقق بفشل قواته في رصد قارب مهاجرين
- حملة اعتقالات بالضفة تخللتها اشتباكات ومواجهات
- مسافر يطا: مستوطنون يهدمون منشآت زراعية والاحتلال يعيق وصول الطلبة للمدارس
- ترامب يمثل أمام المحكمة بدعوى تتهمه بالاحتيال التجاري
- الاحتفال بـ "بركة الكهنة" بساحة البراق واقتحامات واسعة للأقصى
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وكالة وفا
- الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وشرطة الاحتلال تضيّق على المصلين و ...
- الاحتلال يغلق حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم
حدث في مثل هذا اليوم
2 تشرين أول (أكتوبر)
- 2004م الاحتلال يغتال مهدي مشتهى اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني القائد في كتائب القسّام الشهيد مهدي جمال مشتهى (33 عاماً) عندما قصفت طائرة استطلاع صهيونيّة السيّارة التي كان فيها مع الشهيد خالد العمريطيّ ، في جباليا .. و كان الشهيد مشتهى مدير موقع كتائب القسّام على شبكة الإنترنت.
- 2003 م وحدات خاصة إسرائيلية تختطف الأمين العام لجبهة التحرير العربية ركاد سالم بعد اقتحام مكتب الجبهة في رام الله.
- 2003 م الكيان الصهيوني يبدأ المرحلة الثانية من بناء جدار الفصل الأمنيّ.
- 2001م اقتحام مستوطنة إيلي سيناي قيام المجاهدين إبراهيم نزار ريان 16 عاماً وعبد الله شعبان 19 عاماً من مخيم جباليا بعملية نوعية بطولية حيث قام الشهيدان باقتحام مستوطنة "إيلي سيناي" في شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء 2/10/2001م مما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة أكثر من آخرين، والشهيدان من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
- 1996 م لقاء قمة بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاء قمة بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والملك حسين من خلال ملك الأردن والرئيس الأمريكي بيل كلنتون في واشنطن للتباحث في عملية السلام بين (إسرائيل) والسلطة الوطنية الفلسطينية.
- 1981 ممستوطنون يهود يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل ويعبثون بأبوابه الرئيسة.
- 1962م ممشروع جونسون كلفت الحكومة الأمريكية عام 1961م الدكتور جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي ( مؤسسة أمريكية ) للقيام بدراسة جديدة عن مشكلة اللاجئين، ولإعطاء مهمته الطابع الدولي تم تكليفه من خلال لجنة التوفيق الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
- 1937م بدأت الثورة الكبرى في فلسطين مرة ثانية واستمرت حتى نهاية عام 1939م.
- 1187 م صلاح الدين الأيوبي (1138 - 1193) يحرر مدينة القدس بعد انتصاره على الصليبيين في معركة حطين.
- 1187م صلاح الدين يحرر بيت المقدس استعاد المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس الذي كانت تحت الاحتلال الصليبيّ، و كان ذلك في ليلة الإسراء و المعراج (27 رجب 583 هجرية) .
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