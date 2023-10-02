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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2635) الاثنين2/10/2023

02 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:45

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2635)  الاثنين2/10/2023

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2 تشرين أول (أكتوبر)

  • 2004م الاحتلال يغتال مهدي مشتهى اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني القائد في كتائب القسّام الشهيد مهدي جمال مشتهى (33 عاماً) عندما قصفت طائرة استطلاع صهيونيّة السيّارة التي كان فيها مع الشهيد خالد العمريطيّ ، في جباليا .. و كان الشهيد مشتهى مدير موقع كتائب القسّام على شبكة الإنترنت.
  • 2003 م وحدات خاصة إسرائيلية تختطف الأمين العام لجبهة التحرير العربية ركاد سالم بعد اقتحام مكتب الجبهة في رام الله.
  • 2003 م الكيان الصهيوني يبدأ المرحلة الثانية من بناء جدار الفصل الأمنيّ.
  • 2001م اقتحام مستوطنة إيلي سيناي قيام المجاهدين إبراهيم نزار ريان 16 عاماً وعبد الله شعبان 19 عاماً من مخيم جباليا بعملية نوعية بطولية حيث قام الشهيدان باقتحام مستوطنة "إيلي سيناي" في شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء 2/10/2001م مما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة أكثر من  آخرين، والشهيدان من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
  • 1996 م لقاء قمة بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاء قمة بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والملك حسين من خلال ملك الأردن والرئيس الأمريكي بيل كلنتون في واشنطن للتباحث في عملية السلام بين (إسرائيل) والسلطة الوطنية الفلسطينية.
  • 1981 ممستوطنون يهود يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل ويعبثون بأبوابه الرئيسة.
  • 1962م ممشروع جونسون كلفت الحكومة الأمريكية عام 1961م الدكتور جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي ( مؤسسة أمريكية ) للقيام بدراسة جديدة عن مشكلة اللاجئين، ولإعطاء مهمته الطابع الدولي تم تكليفه من خلال لجنة التوفيق الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
  • 1937م بدأت الثورة الكبرى في فلسطين مرة ثانية واستمرت حتى نهاية عام 1939م.
  • 1187 م صلاح الدين الأيوبي (1138 - 1193) يحرر مدينة القدس بعد انتصاره على الصليبيين في معركة حطين.
  • 1187م صلاح الدين يحرر بيت المقدس استعاد المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس الذي كانت تحت الاحتلال الصليبيّ، و كان ذلك في ليلة الإسراء و المعراج (27 رجب 583 هجرية) .
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كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

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