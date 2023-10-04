النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2637) الاربعاء4/10/2023
أخبار فلسطينية
- ·أشتية يدعو ألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين انطلاقا من إيمانها بحل الدولتين
- أوقاف القدس يؤكد رفضه سياسات الأمر الواقع الاسرائيلية.. المستوطنون يعتدون على
- ·السلطة الفلسطينية تدين منع إسرائيل 3 وزراء أوربيين من زيارة قرى بالضفة الغربية
- · الخارجية الفلسطينية: منع إسرائيل وزراء أوروبيين من زيارة قُرى بالمناطق "ج" امتداد لتغول الاحتلال.
- ·في ذكرى الانطلاقة الـ36..الشيخ عزام: الجهاد أضافت بُعداً هاماً للصراع ومسيرة المقاومة مستمرة رغم فقدان الشهداء
- الرئاسة الفلسطينية: بدون السيادة والمقدسات لن يكون أمن واستقرار.. والخارجية تحذر من مخطط لفصل الضفة عن غزة
- ·منظمة التحرير الفلسطينية: سلطات الاحتلال تنفذ 16 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات
- القدس المحتلة: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
اخبار إسرائيلية
·إيهود باراك: تل أبيب تواجه خطر التدمير الذاتي.. قيادتها عمياء وعلى الإسرائيليين العصيان
·نتنياهو «يُصالح» بن غفير: لفتح الأقصى 24/7 أمام الاقتحامات!
·"بن غفير" يقتحم عدة أقسام بسجن "جلبوع" وسط حالة من التوتر
·الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يتصاعد.. وتوصية إسرائيلية بتخفيف حصار غزة
·بن غفير يدفع نحو تشريع يسمح بإطلاق الرصاص الحّي على المتظاهرين.. وفلسطينيو الداخل يطالبون بحماية دولية
اخبار دولية
·الأمم المتحدة: 13 أسرة فلسطينية هُجّرت من مسافر يطا
·الادارة الأميركية تفرج عن 75 مليون دولار لتمويل "الأونروا"
·الأمم المتحدة: تهجير 84 فلسطينياً بالضفة جراء قيود إسرائيلية- (فيديوهات)
اخبار عربية
·العامودي يكشف تفاصيل اجتماع الفصائل برئيس لجنة الانتخابات
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الصحف العربية
القدس العربي
·الأمم المتحدة: تهجير 84 فلسطينياً بالضفة جراء قيود إسرائيلية- (فيديوهات)
·المؤتمر الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يقرر تدويل قضية احتجاز الجثامين- (صور)
·في اليوم الثالث بعيد العرش اليهودي.. بصاق وعربدة على المسيحيين في القدس وتدنيس للحرم الإبراهيمي
·جنود إسرائيليون ينكلون بسيدة فلسطينية في الخليل- (فيديو)
·الرئاسة الفلسطينية: بدون السيادة والمقدسات لن يكون أمن واستقرار.. والخارجية تحذر من مخطط لفصل الضفة عن غزة
·منظمة التحرير الفلسطينية: سلطات الاحتلال تنفذ 16 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات
·القدس المحتلة: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
·الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يتصاعد.. وتوصية إسرائيلية بتخفيف حصار غزة
·بن غفير يدفع نحو تشريع يسمح بإطلاق الرصاص الحّي على المتظاهرين.. وفلسطينيو الداخل يطالبون بحماية دولية
·
الشرق الأوسط
·تأهب إسرائيلي حول غزة بعد إطلاق «الجهاد» تدريبات صواريخ
·اقتحامات «الأقصى» مستمرة... وتحذير مصري من تصعيد في غزة
الغد الأردنية
·923 اعتداء للاحتلال على الفلسطينيين في أيلول
·في الذكرى الـ8 لإشعاله "ثورة السكاكين".. فلسطينيون يرثون الشاب "مهند حلبي"
·إيهود باراك: تل أبيب تواجه خطر التدمير الذاتي.. قيادتها عمياء وعلى الإسرائيليين العصيان
أوقاف القدس يؤكد رفضه سياسات الأمر الواقع الاسرائيلية.. المستوطنون يعتدون على
·برعاية الجيش.. المستوطنون يحددون الهدف التالي في المنطقة "ب"
·الاحتفالات في القدس تخفي إمكانيات اشتعال كامنة
·الفلسطينيين لاقتحام "الأقصى"
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الاخبار اللبنانية
·«سرايا القدس» تستعرض قدراتها: عائدون... «أكثر قوّة وعناداً»
·تفاصيل اقتحام اللد تتكشّف: الشرطة الإسرائيلية أصابت فتى فلسطينياً عمداً
·نتنياهو «يُصالح» بن غفير: لفتح الأقصى 24/7 أمام الاقتحامات!
الاهرام المصرية
·إصابة طفل فلسطيني برصاصة في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الخليل
·الخارجية الفلسطينية: منع إسرائيل وزراء أوروبيين من زيارة قُرى بالمناطق "ج" امتداد لتغول الاحتلال.
·
الشروق المصرية
·السلطة الفلسطينية تدين منع إسرائيل 3 وزراء أوربيين من زيارة قرى بالضفة الغربية
·أشتية يدعو ألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين انطلاقا من إيمانها بحل الدولتين
·الرئيس عباس: الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا في أرضه
الشرق القطرية
·قوات الاحتلال تعتقل 9 أطفال فلسطينيين جنوبي الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
·مستوطنون يقتحمون "الأقصى" احتفالاً بأعيادهم المزعومة
·الاحتلال يُداهم منزل القيادي بحماس "أبو عرة" ويعتقل نجله
·في الضفة والقدس.. مواجهات واعتقالات خلال حملة مداهمات لقوات الاحتلال
·بالفيديو شباب الثأر والتحرير تنشر توثيقاً لعملية نوعية استهدفت الاحتلال في نابلس
·العامودي يكشف تفاصيل اجتماع الفصائل برئيس لجنة الانتخابات
·22 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة
·هيئة إسناد الداخل تدعو للتكاتف والوحدة لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى
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صحيفة القدس
·"هآرتس": قطر لم تتخذ بعد أي قرار بشأن زيادة مساعداتها لغزة
·الأسرى يضربون عن الطعام اسنادًا للأسير الفسفوس
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سموتريتش يستبعد مختصين من مناقشات البناء الاستيطاني
·اعتقالات في حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية
·لليوم الرابع.. اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى
صحيفة الأيام
·المستوطنون يواصلون استباحة "الأقصى" و"الإبراهيمي"
·»الرئيس: نسعى على الدوام لبناء وتطوير مؤسسات دولتنا وتمكين المرأة والشباب
·»بن غفير يطالب حكومته بمناقشة تغيير الوضع القائم في "الأقصى"
·»الأمم المتحدة: 13 أسرة فلسطينية هُجّرت من مسافر يطا
·»مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه من منصبه
·»القدس: إدانة واسعة لقيام متطرفين إسرائيليين بالبصق على مسيحيين
·»اندلاع مواجهات في مناطق مختلفة خلال التصدي للاحتلال ومستوطنيه
·»الشرطة الإسرائيلية تدفع لاستخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين
» الحياة الجديدة
·الأعياد في إسرائيل.. قمع للمسلمين وبصق على الرهبان والكنائس
·حالة الطقس: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق
·"بن غفير" يجدد مطالبه بتغيير الوضع القائم في الأقصى واستهداف الأسرى
·الاحتلال ينشر حواجز عسكرية في محيط أريحا
·الاحتلال يعتقل 9 أطفال في تل الرميدة بمدينة الخليل
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وكالة الرأي
·مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدّد اجراءاته
·حملة اعتقالات ومداهمات في محافظات الضفة الغربية
·وزارة الأسرى: إضراب مفتوح عن الطعام للأسرى الإداريين
·مجمع "عدوان الطبي" يقدم أكثر من 32 ألف خدمة في سبتمبر
وكالة صفا
·"بن غفير" يقتحم عدة أقسام بسجن "جلبوع" وسط حالة من التوتر
·عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
·شرطة الاحتلال تقرر استخدام الرصاص الحي حال اندلاع مواجهة عسكرية
·الأسرى الإداريون يخوضون إضرابًا عن الطعام إسنادًا للأسير الفسفوس
فلسطين اليوم
·في ذكرى الانطلاقة الـ36..الشيخ عزام: الجهاد أضافت بُعداً هاماً للصراع ومسيرة المقاومة مستمرة رغم فقدان الشهداء
·محدث اليوم : ســرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً مهيباً في مدينة غزة في ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 36
·الإداريون في كافة السجون يضربون عن الطعام اليوم نصرة للأسير الفسفوس المضرب لليوم الـ63
·إصابات خلال مواجهات واسعة واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
·بالفيديو مشاهد من مناورة «الشهداء بشائر النصر» لرفع الجهوزية القتالية
·خبير عسكري يعلق على مناورة سرايا القدس (بشائر النصر).. ماذا قال؟
سما نيوز
·هآرتس" : قطر لم تتخذ بعد أي قرار بشأن زيادة مساعداتها لغزة
·الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة طالت قادة من حماس
·العامودي: الفصائل بغزة وجهت رسالة لاشتية..
·قناة عبرية: الوظيفة الجديدة لابنة شبتاي.. تراقب الإعلام العربي دون تحدث العربية
·تقارير عبرية تكشف ماذا استهدفت "إسرائيل" الليلة الماضية في سوريا
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عرب ٤٨
·تخللتها مواجهات وإصابات: حملة اعتقالات بالضفة طالت قادة من حماس
·خامس أيام "العرش": اقتحامات واسعة للأقصى تسبق "مسيرة القدس"
وكالة وفا
·"الإداريون" وأسرى "عوفر" يشرعون بإضراب عن الطعام ليوم واحد إ ...
·مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدّد اجراءاته العس ...
·الادارة الأميركية تفرج عن 75 مليون دولار لتمويل "الأونروا"
·إصابة طفل برصاصة معدنية برأسه خلال مواجهات مع الاحتلال في ال ...
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