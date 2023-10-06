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50 أسيرًا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

06 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:56

50 أسيرًا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام
50 أسيرًا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

سلم 50 أسيرًا من أسرى سجن "ريمون" ممن نقلوا إلى سجن "نفحة"، الجمعة، رسالة إلى إدارة السجون الإسرائيلية تتضمن إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأوضح الأسرى في رسالتهم، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم، وعزلهم بشكل جماعي في قسم (10) في سجن (نفحة) حتى اليوم واحتجازهم في ظروف قاسية.

وكان أسرى (ريمون) ومن جرى نقلهم إلى سجن (نفحة) قد أعلنوا مطلع الأسبوع المنصرم، أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجن، التي تأتي في سياق العدوان المستمر بحق الأسرى.

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