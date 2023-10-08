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حماس تدعو شعبنا في الضفة إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه

08 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:59

غزة – الرأي:

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير شعبنا في الضفة الأبيّة إلى النفير العام ومواجهة الاحتلال في كل المواقع، وقطع الطرق الالتفافية على المستوطنين، مؤكدة أن اليوم يوم الملحمة، وطوفان الحق والقوة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، والتحاماً مع غزّة العزّة دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا.


وقالت الحركة في بيان صحفي الأحد: "إننا نشدّ على أيدي المقاتلين الثائرين من كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وكل المقاومين لمواصلة الاشتباك واستهداف الاحتلال ومليشيات مستوطنيه في كل مكان على أرضنا المحتلة".


ودعت أبناء حركتنا الغرّاء وجموع أهلنا وأبناء شعبنا للمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية التي ستنطلق اليوم الأحد الساعة السادسة مساء في عموم مدن الضفة المحتلة والتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال الصهيوني الغاشم لنريهم منّا ما يغيظهم وينتصر لحقنا في التحرير والعودة.
 

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