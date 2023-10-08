أسرى و700 قتيل إسرائيلي والقسام يواصل عمليات التسلل

غزة - وكالة الرأي:

واصلت كتائب الشهيد عز الدين القسام دك مغتصبات ومواقع العدو العسكرية بالصواريخ في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى والتي بدأت باقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود العدو.

وأعلنت كتائب القسام عبر بلاغ عسكري رقم (6) الأحد (08/10) عن مشاركة سلاح الجو التابع لها في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه بـ 35 مسيرةٍ انتحاريةٍ من طراز "الزواري" في جميع محاور القتال.

وتحت بند سمح بالنشر كشفت الكتائب عبر بلاغ عسكري رقم (5) عن مشاركة 5 زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي في اللحظات الأولى من معركة طوفان الأقصى، وتمكنوا من تنفيذ عملية إبرارٍ ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق.

كما أعلنت عبر بلاغ عسكري رقم (4) بأنها تمكنت الليلة وفجر اليوم من القيام بعمليات تسللٍ لتعزيز مجاهديها بالقوات والعتاد، في عددٍ من المواقع داخل أراضينا المحتلة، منها موقع "صوفا" وكيبوتس "صوفا" و"حوليت" و"يتيد" في محور رفح.

وخلال اليوم الثاني للمعركة (08/10) أعلنت كتائب القسام قصف مدينة عسقلان المحتلة ومغتصبة سديروت بـ 200 صاروخ ردًا على استهداف العدو لبيوت المواطنين الآمنة في قطاع غزة.

واعترف العدو بوقوع عدد من الإصابات بعضها بحال الخطر وأضرار جسيمة جراء القصف القسامي الأخير لعسقلان المحتلة ولمغتصبة سديروت، كما أظهرت مقاطع فيديو انفجارات كبيرة بفعل سقوط صواريخ القسام بشكل مباشر على المباني.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى 700، وبإصابة أكثر من 2200 صهيونيًا بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.

وفيما يلي متابعة ما يصدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام:

- 19:42 العدو يعترف رسمياً بارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 700 وأكثر من 2200 جريح منذ بداية معركة طوفان الأقصى التي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وتلبيةً لنداء الحرائر.

- 18:02 كتائب القسام تبث مشاهد من اجتياز مجاهدي الكتائب لخط الجبهة للعدو الصهيوني لاقتحام مواقعه العسكرية شمال قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

-17:04 كتائب القسام تبث مشاهد من اقتحام المجاهدين لموقع إيرز العسكري والإجهاز على جنود العدو وأسر عدد منهم ضمن معركة طوفان الأقصى.

- 15:37 كتائب القسام تبث مشاهد لطائرة "الزواري" الانتحارية التي دخلت الخدمة خلال معركة طوفان الأقصى وشاركت في التمهيد الناري لعبور مجاهدي القسام إلى أراضينا المحتلة.

- 15:13 سمح بالنشر.. بلاغ عسكري رقم (6): "شارك سلاح الجو التابع لكتائب القسام في اللحظات الأولى لمعركة #طوفان_الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه بـ 35 مسيرةٍ انتحاريةٍ من طراز "الزواري" في جميع محاور القتال".

- 14:55 العدو يعترف رسمياً بارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 600 وأكثر من 2048 جريح منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

- 12:55 سمح بالنشر.. بلاغ عسكري رقم (5): "شاركت 5 زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي في اللحظات الأولى من معركة #طوفان_الأقصى، وتمكنوا بفضل الله من تنفيذ عملية إبرارٍ ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق، وأدارت عملياتها باقتدار، وكبدت العدو خسائر فادحةً في الأرواح، ولا زال عددٌ منهم يواصلون القتال حتى هذه اللحظات".

- 12:26 تصريح للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة حول مجريات معركة طوفان الأقصى

- 10:50 كتائب القسام توجّه الآن ضربةً صاروخيةً كبيرة لمغتصبة سديروت بـ100 صاروخ رداً على استهداف البيوت الآمنة.

- 10:20 بلاغ عسكري رقم (4): "تمكنا بفضل الله الليلة وفجر اليوم من القيام بعمليات تسللٍ لتعزيز مجاهدينا بالقوات والعتاد، في عددٍ من المواقع داخل أراضينا المحتلة، منها موقع "صوفا" وكيبوتس "صوفا" و"حوليت" و"يتيد" في محور رفح".

-09:51 كتائب القسام تبث مشاهد من إطلاقها لعددٍ من الطائرات المسيرة الانتحارية باتجاه الأهداف المعادية ضمن معركة طوفان الأقصى. انقر للمشاهدة

- 09:12 بلاغ عسكري رقم (3): "لا زال مجاهدو كتائب القسام يخوضون اشتباكاتٍ ضاريةً في عدّة مواقع قتال داخل أراضينا المحتلة منها: أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم، وتقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتيلن بالقذائف الصاروخية".

- 08:11 كتائب القسام تبث مشاهد من سيطرة مقاتليها على قاعدة "رعيم" العسكرية مقر قيادة فرقة غزة المعادية ثم عودتهم إلى قطاع غزة بعد تنفيذ الواجب. انقر للمشاهدة

- 03:10 العدو يعترف بعدد من الإصابات بعضها بحال الخطر وأضرار جسيمة في القصف القسامي الأخير لعسقلان المحتلة.

- 02:23 رداً على استهداف البيوت الآمنة.. كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة بـ100 صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى.

- 01:17 كتائب القسام تنشر مشاهد مصورة لرشقاتها صاروخية باتجاه أراضينا المحتلة ضمن معركة طوفان الأقصى. انقر للمشاهدة

- 00:25 تواصل الاشتباكات بين مجاهدي القسام وقوات الاحتلال في عدة محاور منها: موقع "صوفا" وكيبوتس "حوليت" ضمن معركة طوفان الأقصى.