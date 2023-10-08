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سنودن: نتنياهو فشل في اختراق اتصالات حماس

08 تشرين أول / أكتوبر 2023 09:46

سنودن: نتنياهو فشل في اختراق اتصالات حماس
سنودن: نتنياهو فشل في اختراق اتصالات حماس

سخر إدوارد سنودن -وهو محلل نظم عمل في وكالة الأمن القومي الأميركي- من حكومة بنيامين نتنياهو بعد عملية طوفان الأقصى التي بدأتها كتائب الشهيد عز الدين القسام.

وقال سنودن في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقا) إن نتنياهو قام برعاية "صناعة تقدر قيمتها مليارات الدولارات من بيع أدوات التجسس إلى الطغاة الذين يستخدمونها لاختراق أجهزة الآيفون الخاصة بالنقاد" في إشارة إلى برمجية التجسس الشهير بيغاسوس، وأوضح أن هذا البرنامج تم استخدامه على "المعارضين المنتخبين، ومحامي حقوق الإنسان، وحتى الطلاب (وهذه كلها أمثلة حقيقية)" وختم بالقول "اتضح أنها ليست مفيدة جدا للتجسس على حماس".

وبيغاسوس هو برمجية تجسس تطورها وتبيعها شركة "إن إس أو غروب"، ومقرها إسرائيل، وتم بيعها للعديد من الدول من بينها دول عربية واستخدمتها عدة حكومات غربية للتجسس على معارضين ومسؤولين كما استخدمتها حكومة نتنياهو للتجسس على معارضين ومسؤولين.

يشار إلى أن سنودن العميل السابق للاستخبارات الأميركية كان قد كشف عن برنامج سري للتجسس على اتصالات الهاتف والإنترنت داخل أميركا وخارجها، وتسبب بإحراج إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وتوتير علاقاتها بدول عديدة (بعضها حليفة) أغضبها تنصت واشنطن على أحاديث قادتها والاتصالات والمراسلات الإلكترونية لمواطنيها.

 

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