استمرار العدوان على غزة لليوم الثالث والمقاومة تواصل الرد

غزة – وكالة الرأي:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة وشنّ غارتها الواسعة على أهداف مختلفة في محافظات القطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، فيما تواصل المقاومة قصف مستوطنات الاحتلال بالقذائق والصواربخ.

واعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ صباح السبت إلى 413 شهيداً و2300 مصاباً، منهم 78 طفلاً و41 سيدة.

فيما يلي أبرز التحديثات المتعلقة بعمل أجهزة وزارة الداخلية، والغارات الإسرائيلية التي تمت لحظة بلحظة على محافظات غزة، ورد المقاومة في اليوم الثالث للعدوان (9 أكتوبر 2023):

00:28 عدد من الإصابات وصلت مجمع الشفاء الطبي جراء قصف الاحتلال لمسجد اليرموك بغزة.

00:19 إذاعة جيش الاحتلال: أصيب اليوم قائد قاعدة تسئليم العسكرية العميد رومان جوفمان خلال اشتباكات مع مسلحين في سديروت وحالته مستقرة.

00:18 طائرات الاحتلال تقصف منزلا لعائلة بارود بمخيم النصيرات ومنزلا آخر في بلدة بيت لاهيا.

00:18 القصف الأخير لمدينة غزة استهدف كلية الرباط وتم تدمير المبنى بالكامل.

00:10 الغارات الأخيرة استهدفت مجمع أنصار الأمني التابع لوزارة الداخلية بغزة.

00:07 صفارات الإنذار تدوي في عسقلان ومفكيعيم وبات هدار وبير جانيم

00:03 قصف مدفعي عنيف على طول الحدود الشرقية لشمال قطاع غزة