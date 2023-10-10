1000 قتيل إسرائيلي والقسام يواصل معركة طوفان الأقصى

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام لليوم الرابع على التوالي، خوض اشتباكات عنيفة داخل مواقع ومغتصبات العدو، وقد تمكنت من قتل وأسر عشرات من جنود العدو الصهيوني، فيما دكّت صواريخ القسام مطار بن غريون وعسقلان وأسدود وسديروت وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى والتي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وتلبيةً لنداء الحرائر في القدس والأقصى.

وقصفت كتائب القسام بئر السبع المحتلة ومغتصبة "سديروت" برشقات صاروخية، كما قصفت موقعي "زيكيم" و "رعيم" الصهيونيين، وتحشدات قوات العدو في "ياد مردخاي" بالصواريخ.

وبدأت المعركة فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود العدو.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى 1000، وبإصابة أكثر من 2400 صهيوني بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.

وفيما يلي متابعة ما يصدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام:

- 13:00 كتائب القسام تقصف موقع "رعيم" العسكري.

- 13:08 كتائب القسام تبث مشاهد من إطلاق رشقات صاروخية تجاه أراضينا المحتلة ضمن معركة طوفان الأقصى.

- 12:40 كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية.

- 12:30 كتائب القسام تقصف تحشدات قوات العدو في "ياد مردخاي" بالصواريخ.

- 12:00 كتائب القسام تقصف موقعي "زيكيم" و "رعيم" الصهيونيين.

- 11:38 كتائب القسام تبث مشاهد من تدريبات مقاتلي سلاح الهندسة القسامي الذين شاركوا في معركة طوفان الأقصى على التعامل مع موانع خط الجبهة للعدو تمهيداً لاقتحامه من قوات النخبة القسامية.

- 11:00 كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه مغتصبة "سديروت".