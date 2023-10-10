وكالة الرأي الفلسطينية الأمم المتحدة: حصار غزة الكامل محظور بموجب القانون الإنساني الدولي وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" يعلن حصيلة العدوان على غزة بيومه الرابع وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يرصد ارتكاب الاحتلال عشرات الاعتداءات ضد الصحفيين في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "ازدواجية المعايير" تفضح المجتمع الدولي وكالة الرأي الفلسطينية القسام يُمهل سكان عسقلان لمغادرتها قبل الخامسة مساءً وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية "الهلال الأحمر" تحذر من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرّ إنساني إلى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس ينعي شهداء الأسرة الصحفية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية كاتب إسرائيلي: ما تفعله إسرائيل الآن لا معنى له
أخبار » الأخبار الفلسطينية

برشقات صاروخية غير مسبوقة

كتائب القسام تدّك مدينة عسقلان ردًا على تهجير المدنيين

10 تشرين أول / أكتوبر 2023 06:34

غزةوكالة الرأي:  

دكت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" مدينة عسقلان المحتلة برشقات صاروخية مكثفة وغير مسبوقة مع حلول الساعة الخامسة مساءً تنفيذها لوعدها ردا على تهجير الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عصر اليوم: "رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من  أنذر".

وهددت كتائب القسام بأنه في حال لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟