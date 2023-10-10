كتائب القسام تدّك مدينة عسقلان ردًا على تهجير المدنيين

غزة – وكالة الرأي:

دكت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" مدينة عسقلان المحتلة برشقات صاروخية مكثفة وغير مسبوقة مع حلول الساعة الخامسة مساءً تنفيذها لوعدها ردا على تهجير الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عصر اليوم: "رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر".

وهددت كتائب القسام بأنه في حال لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى.