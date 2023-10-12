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94% من الإسرائيليين يتهمون حكومتهم بالفشل في حمايتهم

12 تشرين أول / أكتوبر 2023 06:49

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الداخل المحتل- وكالة الرأي:

أظهر أحدث استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حالة شديدة من السخط على حكومة الاحتلال والأجهزة الأمنية بعد الفشل الذريع في صد الهجوم الذي نفذه مقاتلون من كتائب القسام صبيحة السبت الماضي على المواقع العسكرية والمستوطنات في "غلاف غزة".

وجاء في الاستطلاع الذي نشره موقع "والا" العبري، أن 94% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة مسؤولة عن انهيار منظومات الدفاع عن مستوطنات الجنوب.

ويرى 67% من المستطلعة آراؤهم أن إخفاق الحرب الحالية أكبر من إخفاق حرب "يوم الغفران" (حرب أكتوبر) عام 1973.

ويعتقد 56% من الإسرائيليين أن على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاستقالة من منصبه مع نهاية المعارك، منهم 28% من ناخبي اليمين، في الوقت الذي يرى فيه 52% أن على وزير الجيش يوآف جالانت الاستقالة مع نهاية الحرب.

ووفقاً للاستطلاع؛ يرى 84% من المستطلعة آراؤهم أن اقتحام مقاتلي القسام بلدات الغلاف يعبر عن فشل قيادة الكيان، منهم 79% من ناخبي اليمين.

وقال 59% إنهم لا يثقون بإدارة الحكومة للحرب، بينما قال 88% من ناخبي اليمين إنهم لا يثقون بالحكومة.

ووفقًا للاستطلاع؛ هناك غالبية من 92% يعانون من الخوف والهلع بعد أحداث السبت، ثلثهم "خائفون جدًا".

ترجمة صفا.

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