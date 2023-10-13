الكنيست يُصادق على حكومة الطوارئ

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الخميس، على حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفق ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فقد أقرّ الكنيست "كابينيت إدارة الحرب" بأغلبية 66 صوتا.

وتضم حكومة الحرب نتانياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين.



















هذا وسيبقى حلفاء نتانياهو من اليمين المتطرف في الحكومة.

ولم ينضم لابيد إلى الحكومة لكن البيان أشار إلى "حجز" مقعد له في حكومة الحرب المعلنة، لكن لابيد أعلن رفضه الانضمام للكابينت، متهما نتنياهو بفشل لا يغتفر في منع هجمات حماس على إسرائيل.

ووافق نتانياهو على تجميد الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أحدث انقساما داخل الدولة واستدعى خروج احتجاجات وصفت بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات في الدولة العبرية.