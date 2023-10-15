عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ونفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على جميع أبواب المسجد الأقصى ومنعت المواطنين من الدخول اليه، وارجعت العديد منهم ومنعتهم من اداء الصلوات في محيط المسجد الاقصى ايضا بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الاقصى.