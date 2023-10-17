العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وتواصل شرطة الاحتلال لليوم الحادي عشر على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين، باستثناء ساكني البلدة القديمة وبعض كبار السن.

وتفرض سلطات الاحتلال قيودها المشددة على دخول المصلين الى الأقصى، بمنع عشوائي من كبار السن والشبان "الذكور والإناث"، في إجراء يتبع كل يوم منذ عملية "طوفان الأقصى".

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.