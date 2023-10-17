مجلس الوزراء السعودي يؤكد رفضه التهجير القسري للفلسطينيين

وكالات- وكالة الرأي:

أكد مجلس الوزراء السعودي، في اجتماع له برئاسة العاهل السعودي: "سلمان بن عبد العزيز"، رفضه القاطع لدعوة تهجير سكان قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن المجلس أطّلع على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها.

وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق "رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام؛ وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".