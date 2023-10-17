عضو كونغرس لبايدن: هذا ما يحدث عندما ترفض تيسير وقف إطلاق النار

وكالات- وكالة الرأي:

خاطبت عضو الكونغرس الأمريكي "رشيدة طليب" الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قائلةً: "هذا ما يحدث عندما ترفض تيسير وقف إطلاق النار والمساهمة في تهدئة الوضع".

وتابعت: "نهجكم الحصري في الحرب والتدمير فتح عيني وعيون العديد من الفلسطينيين الأمريكيين والمسلمين وسنذكر دوما موقفك".

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.