الجامعة العربية تُدين قصف المستشفى المعمداني

وكالات- وكالة الرأي:

دان الأمين العام للجامعة العربية "أحمد أبو الغيط" قصف المستشفى المعمداني وسط غزة.

وكتب أبو الغيط تغريدة له على منصة اكس (تويتر سابقا) "آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا"، داعيا "الغرب الى وقف هذه المأساة فورا".

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.