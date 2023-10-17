الخارجية المصرية تُدين قصف المستشفى المعمداني

وكالات- وكالة الرأي:

أدانت جمهورية مصر العربية، جريمة الاحتلال بقصفه مستشفى المعمداني وسط غزة.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية: "نُدين "بأشد العبارات" الغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى في غزة والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، ويتعين على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مثل هذه الانتهاكات".

وتابع البيان: "تعتبر مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة".

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.