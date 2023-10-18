الكنيسة الأنجليكانية: استهداف المعمداني خسارة مروعة

وكالات- وكالة الرأي:

اعتبرت الكنيسة الأنجليكانية، استهداف الاحتلال للمستشفى المعمداني خسارة مروعة في الأرواح.

وقال زعيم الكنيسة الأنجليكانية، "المطران ويلبي": "إن استهداف إسرائيل مستشفى بغزة خسارة مروعة وفظيعة في أرواح الأبرياء"، مشيرًا إلى أن الكنيسة الأنجليكانية كانت تدير المستشفى.

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.